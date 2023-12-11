花呗白条接入征信系统会影响个人信用吗？

近日，电商网贷全面接入央行征信系统的消息引起广泛关注。经常使用花呗、借呗等消费信贷产品是否影响以后向银行申请贷款？个人信息是否有泄露风险？北京青年报记者调查发现，目前市场上稍有名气的网络平台贷款都已接入央行征信系统。不过，多家平台客服均表示，必须经过客户本人确认授权，才可以查询征信信息和上报个人信息。如果客户按时还款，并不会对个人征信带来负面影响。银行业内人士指出，消费者过多使用网贷产品，可能在一定程度上对房贷申请造成影响，建议合理利用借贷产品。

网贷接入征信系统，各种产品有差异吗？

有的逐笔上报 有的出现逾期上报

北青报记者近日以客户身份咨询京东金融、支付宝、美团、携程等多个知名平台的客服，对方都确认自己旗下的京东白条、京东金条、蚂蚁花呗、蚂蚁借呗、美团借钱、美团月付、携程拿去花等消费信贷产品已接入央行征信系统，会按规定上报相关信息。不过，在上报征信系统的具体细节上，各家平台会有所差异，同一平台的不同信贷产品也可能不同。

白条、花呗这类只在消费场景使用的信用付款产品，与京东金条、借呗、美团借钱这类直接往客户账户转账的贷款产品本身就有所不同。前者与信用卡类似，后者就是普通个人信用消费贷款。信用付款产品不是每条记录都上征信，会按月合并上报，甚至没有逾期就不上报，而贷款产品每条记录都会上报。

京东金融客服表示，如果京东白条发生逾期，白条会根据客户使用记录如实上报；京东金条则会如实上报征信，建议客户保持良好的使用和还款情况，避免逾期影响个人征信。

支付宝客服表示，“花呗根据征信管理部门规范，按月合并报送，不会逐笔进行上报，不会涉及具体消费记录。”对于借呗，客服表示，“借呗为贷款产品，将根据人行相关规定适时上报征信系统。”

同样用花呗，为何有人信用报告上查不到？

经过客户授权的才接入征信系统

读者张女士表示，自己的花呗和借呗都在信用报告上有显示，同事王女士也开通和使用过花呗、借呗，但王女士最近查询的信用报告上，却没有任何痕迹。这到底是怎么回事？

花呗客服对此表示，根据国家征信管理部门要求，花呗正在逐步、有序进行征信报送工作。“在获得您的授权后，需将你花呗使用情况报送人行征信系统。”客户如果需要查看是否已经进行了征信授权，可以在支付宝App里找到“相关合同及产品说明”进行查看，如果合同说明里有《个人征信查询报送授权书》，则代表已经授权。

张女士按照客服提示，查到了自己确认过的授权书。她回忆称，可能是之前花呗提示升级服务时，顺手点了授权协议，而王女士应该没点。

京东、美团、携程等平台的客服也均表示，需要客户阅读和确认相关协议进行授权，平台才能将相关信息上报央行征信系统或在进行授信时查询客户征信。

虽然授权需要客户自愿同意，但北青报记者近日尝试申请多个平台的网贷服务时，都看到页面弹窗要求先阅读和确认相关协议，才能成功开通。这些协议里就包括有关征信授权的内容或文件。

以京东金融为例，开通京东白条，需要签署《信用付款服务协议》，其中一个附件是“个人贷款（授信）合同”，根据合同条款，客户确认授权后，贷款方可以在授权范围内，将与合同有关的信息和客户其他相关信息报送监管部门、行业自律组织和监管信息系统、中国人民银行征信中心金融信用信息基础数据库和其他依法设立的信用信息数据库。同时，贷款方也可通过央行征信系统查询客户和担保人的相关信息。

开通美团借钱则需要确认5份协议，如果不确认这些文件，客户信息就不会上报征信，但客户也无法开通和使用相关信贷服务。

花呗客服表示，正常情况下，客户没有点击授权书，是不会上报征信系统的，但未来征信服务将逐步覆盖全部用户。如果客户不授权，可能会影响到使用功能。

据了解，各平台要求客户授权也是落实《征信业管理条例》的规定。依据该条例，除依法公开的个人信息外，采集个人信息应当经信息主体本人同意，未经同意不得采集；向征信机构提供个人不良信息的，应当事先告知信息主体本人；除法律另有规定外，他人向征信机构查询个人信息的，应当取得信息主体本人的书面同意并约定用途，征信机构不得违反规定提供个人信息。

网贷太多是否会影响向银行申请房贷？

银行业内人士：有时会影响

“我经常用花呗、白条购物，还在其他平台有消费贷款，虽然从没有逾期，但信用报告上都有显示。会影响我以后买房时向银行申请房贷吗？”刚毕业三年的李女士有些担心。不过，这些平台的客服均表示，只要客户按时还款，保持良好的信用，不会在征信系统留下不良记录，不会影响个人征信。借呗客服还表示，消费贷款产品接入个人征信，有助于金融机构评估用户的个人信用状况，并且只是如实反馈您的历史使用记录；建议保持良好的按时还款习惯，还有利于信用积累。

北青报记者咨询多家银行信贷业务相关工作人员了解到，各家银行都会有自己的信贷审批系统和标准，不会完全相同，但也有一些行业共识。两年内的逾期算是“红线”，无论是信用卡或网贷，如果信用报告上存在当期逾期或者“连三累六”，即最近两年内有连续3个月或累计6个月的逾期，一般都不会通过。

如果没有逾期记录，是不是就高枕无忧了呢？也不一定。网贷太多，有时也会影响房贷申请。某国有大行朝阳区一家网点的信贷经理高先生表示，网贷或其他信用贷款太多，对房贷申请者的收入证明要求会相应提高。根据监管要求，借款人的月供支出与收入比要控制在50%以下（含50%），月所有债务支出与收入比要控制在55%以下。如果网贷很多，每月债务支出也就会越高，对借款人的收入也就要求越高。举例来说，200万的房贷，月供大约在1万元左右，如果借款人没有其他贷款，收入证明在2万元以上即可，如果还有其他网贷，2万元就不够了。

据了解，为了保证借款人的还款能力，不少银行会要求客户在申请房贷时提供其他信用类贷款的“结清证明”。

除了收入证明方面的影响，借款人在申请房贷前半年内的网贷也可能对贷款审批有影响。根据监管要求，房贷借款人的首付款必须是自有资金，不能来自借贷。高先生指出，如果贷款前还有网贷，银行会合理怀疑借款人把网贷出来的钱作为首付使用。为了避免该问题，银行一般也会要求客户在申请房贷时，将6个月内相对大额的贷款全部结清。

业内人士提醒，网贷机构在审批和贷后管理时都会查询央行征信系统，网贷太多，信用报告的查询次数自然会增多。信用报告都会显示两年内的查询记录。银行审批房贷时如果看到“贷款审批”原因的查询次数很多，可能会认为客户极度缺钱，也会怀疑其首付来源和后续还款能力。

提醒

消费者应理性消费合理借贷

当前，信用卡、小额信贷等个人消费信贷服务与各种消费场景深度绑定，消费者动动手指马上就能“丝滑”买单、钱款到账。这在一定程度上便利了生活、减轻了即时的支付压力，但消费者若频繁、叠加使用消费信贷，易引发过度负债、征信受损等风险，一些人就是在不知不觉中走进了信贷产品布下的甜蜜“陷阱”。

北青报记者注意到，近年来，各级监管部门多次发布风险提示，提醒消费者理性消费，不要过度借贷。

去年3月，原银保监会曾发布“关于警惕过度借贷营销诱导的风险提示”，提醒消费者远离过度借贷营销陷阱，防范过度信贷风险。

原银保监会消费者权益保护局提醒消费者要坚持量入为出消费观，合理使用信用卡、小额信贷等服务。根据自身收入水平和消费能力，做好收支筹划。合理合规使用信用卡、小额贷款等消费信贷服务，了解分期业务、贷款产品年化利率、实际费用等综合借贷成本，在不超出个人和家庭负担能力的基础上，合理发挥消费信贷产品的消费支持作用，养成良好的消费还款习惯，树立科学理性的负债观、消费观和理财观。

今年“3·15”期间，北京银保监局也提醒广大消费者，要树立理性借贷观念，提高风险防范意识，弘扬勤俭节约美德，科学安排生活支出，根据自身收入水平和消费能力做好收支筹划，量入为出、理性消费。

此外，消费者要树立负责任的借贷意识，合理利用借贷产品，不要过度依赖借贷消费，更不要“以贷养贷”“多头借贷”。若确有贷款需求，消费者应选择正规金融机构和正规渠道申请贷款。

本组文/本报记者 程婕

统筹/池海波