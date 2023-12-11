近期全国呼吸道疾病就诊量相对平稳

昨日，国家卫健委召开新闻发布会，就冬季呼吸道疾病防治介绍有关情况。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，目前，全国二级以上医疗机构儿童呼吸道疾病诊疗量整体呈现波动下降趋势，部分大型儿童专科医院和综合医院儿科诊疗量增加的情况得到一定缓解。从发热门诊、急诊整体情况来看，近段时间全国呼吸道疾病就诊量相对平稳，特别是基层医疗机构分流了部分患者。全国整体正常医疗服务没有受到影响。

米锋说，针对当前呼吸道疾病，特别是儿童呼吸道疾病高发形势，国家卫健委同国家中医药管理局、国家疾控局持续加强监测研判，调度各地医疗资源供给和诊疗工作，指导各地对医疗机构内和机构间的医疗资源统筹调配，根据患者数量增开相关诊室和治疗区域，扩充病房资源，指导二级医院、妇幼保健院、中医医院、基层医疗卫生机构儿科“应开尽开”，延长接诊时间，优化诊疗流程，提高服务效率，切实保障儿科诊疗需求。

米锋表示，要充分发挥医联体、医共体、医疗集团和互联网医疗作用，建立综合医院与基层医疗机构上下协作、专家下沉和患者转诊机制，分层分级分流，方便患者合理选择就医。要发挥中医药特色优势，中西医结合，提升防治效果。中小学、托幼机构、养老院、社会福利院等重点场所和人员密集场所要落实通风消毒等措施，加强健康科普和健康监测，做好个人防护，减少疾病传播，降低感染风险。要继续做好疫苗接种，不断优化接种服务。

中国疾控中心传染病管理处呼吸道传染病室主任彭质斌介绍，学校、托幼机构、公共交通工具等区域人员密集且内部相对密闭，是呼吸道传染病防控的重点机构和场所。

针对学校、托幼机构、公共交通工具的特殊性，建议可加强以下措施：针对学校和托幼机构，建议及时接种疫苗。学生、教职员工应尽早开展流感等疫苗接种，强化自身免疫屏障，降低发病风险。建议加强环境清洁，保持教室内卫生，定期开窗通风，促进室内空气流通，提高空气质量，不过冬春季室外温度低，开窗通风期间注意做好自身保暖。建议加强健康监测，做好晨午检、因病缺课登记等，学生、教职员工坚持不带病上课上岗，防止将传染病引入学校或班级。针对公共交通工具，要做好交通工具内部的清洁消毒，定期通风换气，保证交通工具内部空气质量。建议在呼吸道传染病高发季节佩戴口罩，降低暴露和发病风险，当好自身健康第一责任人。

国家疾控局卫生免疫司司长夏刚在会上表示，如果已经出现了流感样症状，在没有确诊，自行痊愈后，还是建议继续接种流感疫苗。夏刚说，继续接种流感疫苗的主要原因有两个方面：一是呼吸道感染症状不具备特异性，多种病原感染可能都会出现发热、头痛等流感样症状。但是出现这些症状并不一定是感染流感病毒，也可能感染了其他病原体。二是流感病毒有多个型别和亚型可以引起流行，比如在型别上，既有甲型，还有乙型；在亚型上，甲型中既有H1N1亚型，还有H3N2亚型等，而感染了某个型别或者亚型后，还可能有感染其他型别或者亚型的风险。

流感疫苗是覆盖了多种不同型别和亚型的多价疫苗，如果感染上了某种型别的流感后接种疫苗，其中包含的其他型别流感成分，依然能够发挥预防该型别流感的作用。“即使近期出现过流感症状，痊愈后还是建议尽快接种流感疫苗，尤其是老年人等重点人群，接种疫苗可减少感染、降低重症和死亡的风险。”夏刚说。