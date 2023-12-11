各地基层医疗机构分流呼吸道疾病患儿

12月10日上午11点，记者在北京市朝阳区太阳宫社区卫生服务中心看到，位于四层的儿科诊室门外仍有20多名家长带着患儿候诊。当天上午，中日友好医院儿科主任医师陈飒英在该社区医院出诊，一上午接诊了50多名患儿。

太阳宫社区卫生服务中心是中日友好医院和首都儿科研究所的医联体医院。10月以来，该院儿科的患儿日渐增多，11月进入高峰期，两个多月的时间，共接诊患儿4000多人次。

“从发热门诊、急诊整体情况来看，近段时间，全国呼吸道疾病就诊量相对平稳，特别是基层医疗机构分流了部分患者。”在12月10日下午召开的新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说。针对当前呼吸道疾病、特别是儿童呼吸道疾病高发形势，国家卫生健康委调度各地医疗资源供给和诊疗工作，根据患者数量增开相关诊室和治疗区域，扩充病房资源，指导二级医院、妇幼保健院、中医医院、基层医疗卫生机构儿科“应开尽开”，延长接诊时间，优化诊疗流程，提高服务效率，切实保障儿科诊疗需求。

米锋说，要充分发挥医联体、医共体、医疗集团和互联网医疗作用，建立综合医院与基层医疗机构上下协作、专家下沉和患者转诊机制，分层分级分流，方便患者合理选择就医。

作为一家社区医院，太阳宫社区卫生服务中心主要接诊的是附近居民。王林慧（化名）的家离该中心只有5分钟的步行路程，12月9日，得了甲流的她来该医院就诊，得知第二天将有中日友好医院的儿科专家陈飒英出门诊，就带孩子李思阳（化名）过来看病。李思阳已断断续续咳嗽了两个月，其间还发烧过两次。经过化验，李思阳感染了肺炎支原体。陈飒英给李思阳开了3天的阿奇霉素，并要求3天后再来复查。

跟随陈飒英一起出门诊的有太阳宫社区卫生服务中心儿科的一名医生，这名医生既是陈飒英的助手，同时也在学习。太阳宫社区卫生服务中心儿科主任任林告诉记者，早在9月，首都儿科研究所就组织了对医联体儿科医生的呼吸道疾病专项培训。此后，中日友好医院还组织了线下培训，涉及相关权威指南的解答、危重症的识别、儿童输液技术的讲解等内容。

为了推动优质医疗资源下沉、加强医联体建设，11月24日，首都儿科研究所呼吸内科第二病区在朝阳区妇幼保健院（北院区）落成揭牌。该病区的建立将有效补充朝阳北部地区儿科医疗资源紧缺短板，并辐射带动朝阳区儿科诊疗水平整体提升。

12月8日下午，记者来到朝阳区妇幼保健院（北院区）采访，正在病区值班的首都儿科研究所主治医师方昕介绍，病区开设以来已接诊近40名患儿，其中大部分都是从首都儿科研究所转诊过来的相对轻症、但需要住院的患儿，少部分是从朝阳区妇幼保健院（北院区）直接收治的患儿。

北京市石景山区中医医院院长李鸿泓在12月10日下午召开的新闻发布会上回答中青报·中青网记者提问时说，从近几周就诊数据来看，呼吸道疾病的门诊量在不断上升，尤其是中医儿科门诊量较平时增长较多，这对于缓解大医院扎堆排队起到了明显的分流作用。

为了应对呼吸道疾病患儿就诊高峰，北京市石景山区中医医院加大相关中西医药品的储备，及时增设煎药机，缩短患者煎药等候时间，对全院医师进行了呼吸道疾病的诊治培训，以便对高峰期患者进行分流。“我们医院的中医儿科仅有两名医师，在日门诊量超过80人次以后，学龄儿童就由中医内科和中医专家门诊分担。从目前的诊疗数据来观测，分流量已经超过了20%，有效减轻了中医儿科的诊疗压力。”李鸿泓说。

“我们体会，区域内医疗资源的统筹，还有医疗机构的协作，在冬季呼吸道疾病防治工作中发挥着重要作用。”天津市第五中心医院生态城医院院长高翔在发布会上说。天津滨海新区是国家级紧密型城市医疗集团建设试点地区，高翔说：“我们医院是五中心城市医疗集团内的二级医院，通过医疗集团的统筹管理，做到了医疗资源有效分配，与五中心医院、生态城社区形成三级诊疗体系，真正实现了专家下沉、分级诊疗、双向转诊工作。”

在儿科诊疗高峰期，天津市第五中心医院派出儿科专家支援生态城医院的门急诊工作，参加查房、指导救治，生态城医院危重症患儿经评估具备转院条件后，会被及时上转至第五中心医院进行治疗。第五中心医院将普通、轻症患者转到生态城医院治疗。高翔表示，这样有效实现了三级医院优质医疗资源的扩容，通过三级医疗体系，使各级各类患者得到了及时有效的救治，尽最大可能满足患者的就诊需求。