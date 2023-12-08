问：寒冷季节穿得越多越好吗？

答：并不是。“冬三月，去寒就温，无泄皮肤，使气亟夺”冬天应该适度避寒保暖，以保护正气不伤，但并不代表衣服越多越好，过度包裹，反而容易稍微一活动就出汗，毛孔就容易打开，加之天气寒冷，风邪就会挟寒而入，反而极易伤风寒。

——个人健康手册（二十四节气·大雪篇）