问：大雪“进补”正当时，所以需要多多食用滋补食品。这种做法正确吗？

答：这种说法不正确。冬季主收藏，大雪是顺应时节“进补”的好时节，但冬季进补也并非一味用滋补厚腻之品，还是要根据体质的不同，有针对性的选用不同食材，比如流传甚广的谚语“冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开药方”，冬天多食萝卜可宽胸顺气，止咳化痰，对于肺功能不好的人适宜。冬天也宜多食热粥，比如湿气重的人应多食赤豆粥、心烦气燥之人宜多食麦仁粥等。

——个人健康手册（二十四节气·大雪篇）