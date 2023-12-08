问：大雪时节，早睡早起有益健康，是真的吗？

答：这种说法不正确。冬季为万物生机闭藏的季节，要早睡晚起，等到日光出现再起床，还要远离严寒之地，靠近温暖之所，不要让肤腠开启出汗而使阳气大量丧失。这是祖国医学中顺应冬气、养护人体闭藏机能的法则。

——个人健康手册（二十四节气·大雪篇）