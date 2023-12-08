问：俗话讲“大雪吃5宝，快活人不老”，5宝具体指什么？

答：一宝红枣。俗话说“一日三颗枣，百岁不显老”，红枣有益气健脾，养血安神等作用，俗称“女性之宝”。因其含丰富的维生素、必需氨基酸、铁元素等，可以促进血红蛋白生成，增加细胞携氧量，可润泽肌肤。

二宝红薯。民间有俗语：“碌碡顶了门，光喝红黏粥”，红薯是冬天应季上市的一种根茎类食材，能当主食、可零食、能做菜、可做甜品等，耐储存，营养价值高，富含多种维生素、矿物质、碳水化合物等营养物质，常食可健脾胃、益气力、补虚乏。

三宝白菜。俗话说：“百菜不如白菜”，白菜是名副其实的“百菜之王”，含有丰富的蛋白质、多种维生素、粗纤维、胡萝卜素、钙、铁等微量元素，做法也有很多，凉拌、炖炒、腌酸菜、做馅料等等，有利水利尿、促进肠胃蠕动的功效。

四宝羊肉。羊肉在《本草纲目》中被称为助元阳益血气的温热补品，冬季食用可以补气滋阴，暖中补虚，开胃健力，羊肉温补效果尤佳，是冬令进补佳品。

五宝怀姜。怀姜也叫做“清化姜”、“博爱姜”，是同类生姜中的佼佼者，在民间也有“朝含三片姜，不用开药方”的说法。寒冷的冬天，可以经常喝一些红糖姜茶，驱寒补暖，手脚不冰凉。不过生姜不宜晚上吃，会刺激肠胃，加快血液循环，导致失眠。

——个人健康手册（二十四节气·大雪篇）