问：从中医养生的角度出发，不同体质人群在大雪节气如何进补调理？

答：冬季主“藏”，大雪时节人体阳气内藏，中焦脾阳充足，此时“进补”，能够使营养物质转化的能量最大限度地储存于体内，有助于来年体内阳气的生发。但“进补”要因人而异，人的体质有寒热虚实之分，食物也有寒热温凉四性，因此要根据个人体质辨识，通过食物四气、五味各种不同特性，调节人体的体质偏性。

平和质

忌五味偏嗜，不过食寒、热偏性食物即可，此时可适当进补温阳、热性的食物，如牛羊肉、生姜、肉桂、桂圆、韭菜、南瓜，龙眼莲子粥、大枣粥、黄精炖肉等。

湿热、痰湿体质

表现为大便粘滞、身体困倦、舌苔厚腻等，不宜多吃辛辣燥烈、大热大补的食物，忌火锅、油炸、烧烤，可以选择偏凉的平补食物，如鸭肉、鱼类、莲子、芡实、薏苡仁，赤小豆茯苓薏苡仁粥、白扁豆山药粥、萝卜竹荪老鸭汤等。

气虚、阳虚体质

表现为畏寒怕冷、手足不温、经常感冒、心悸胸闷、口淡不渴等，此类人群宜适当增加温阳壮阳食物，以助脾肾阳气，如羊肉、虾、韭菜、胡桃肉、山药、桂圆肉、栗子、鸡肉，腰果山药羊肉汤、当归生姜羊肉汤等；平时少食生冷苦寒粘腻之品。

阴虚体质

表现为口干咽燥、干咳、口唇皲裂、皮肤干燥、大便干结等，宜食用甘润滋养之品，如芝麻、蜂蜜、豆浆、鸡蛋、牛奶、百合，黄精银耳百合羹、石斛老鸭汤等；少食燥热如辣椒、胡椒、茴香等食物。

——个人健康手册（二十四节气·大雪篇）