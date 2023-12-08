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大雪节气，养生的侧重点和原则是什么？

2023年12月08日09:44 来源：人民网-人民好医生

问：大雪节气，养生的侧重点和原则是什么？

答：大雪节气应注重“养藏”，原则以固护阴精为要。早睡晚起，必待阳光。冬时天地气闭，血气伏藏，人不可劳作汗出，发泄阳气，因此，不适宜剧烈运动，适宜养生静功，动静结合。总的来说，要通过养精神、调饮食、练形体、适寒温等进行综合调养，达到强身健体的目的。

——个人健康手册（二十四节气·大雪篇）

                                       

(责编：杨媚、权娟)




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