问：大雪节气，养生的侧重点和原则是什么？

答：大雪节气应注重“养藏”，原则以固护阴精为要。早睡晚起，必待阳光。冬时天地气闭，血气伏藏，人不可劳作汗出，发泄阳气，因此，不适宜剧烈运动，适宜养生静功，动静结合。总的来说，要通过养精神、调饮食、练形体、适寒温等进行综合调养，达到强身健体的目的。

——个人健康手册（二十四节气·大雪篇）