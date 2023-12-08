问：为何冬季呼吸道疾病高发？如何预防？

答：冬季气候干燥，空气质量相对较差，病毒等易于存活，而人体呼吸道防御能力减弱，容易引起呼吸道疾病的发作，特别是在免疫力相对较差的老人和孩童。日常生活中，需注意保暖，常通风、勤洗手、戴口罩、适量饮水、进行疫苗接种；适当增加户外活动，可练习八段锦、五禽戏等强身健体。《黄帝内经》云“正气存内、邪不可干”，增强体质、加强抗病能力是最好的防御。

——个人健康手册（二十四节气·大雪篇）