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寒冷天气，如何预防心脑血管病的发生？

2023年12月08日09:40 来源：人民网-人民好医生

问：寒冷天气，如何预防心脑血管病的发生？

答：对有心脑血管疾病的人群来说，需监测血压、规律服药，尽量保持情绪稳定、心态平和，清淡饮食、少喝酒、吸烟，适度运动。避免因劳累、情绪波动和熬夜、睡眠不好等造成血压的大幅度波动，增加心脑血管意外事件的发生。

——个人健康手册（二十四节气·大雪篇）

                                       

(责编：杨媚、权娟)




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