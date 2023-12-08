大雪时节，有哪些常见疾病进入高发期？
问：大雪时节，有哪些常见疾病进入高发期？
答：（1）呼吸道疾病。此时气温低、空气干燥，是呼吸道疾病高发的季节，如急性上呼吸道感染、季节性流感、哮喘、慢性阻塞性肺炎等旧疾遇冷促发。
（2）心脑血管病。大雪节气，气温急剧下降，特别是在北方，室内外温差大，容易诱发心脑血管病的发作，心肌梗死、脑梗死、脑出血的患者发病率会显著升高。
（3）骨关节疾病。在寒冷季节，颈肩腰腿痛、风湿性关节炎患者容易疾病加重。
——个人健康手册（二十四节气·大雪篇）
问：大雪时节，有哪些常见疾病进入高发期？
答：（1）呼吸道疾病。此时气温低、空气干燥，是呼吸道疾病高发的季节，如急性上呼吸道感染、季节性流感、哮喘、慢性阻塞性肺炎等旧疾遇冷促发。
（2）心脑血管病。大雪节气，气温急剧下降，特别是在北方，室内外温差大，容易诱发心脑血管病的发作，心肌梗死、脑梗死、脑出血的患者发病率会显著升高。
（3）骨关节疾病。在寒冷季节，颈肩腰腿痛、风湿性关节炎患者容易疾病加重。
——个人健康手册（二十四节气·大雪篇）
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