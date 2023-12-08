“大雪”节气的到来，是否意味着强降雪将光临？
2023年12月08日09:37 来源：人民网-人民好医生
问：“大雪”节气的到来，是否意味着强降雪将光临？
答：大雪和小雪、雨水、谷雨等节气一样，都是直接反映降水的节气。这个时节，降雪的可能性比小雪时更大了，但并不指降雪量一定很大。小雪、大雪之小大，并非形容降雪之多寡，而是形容积雪之有无。小雪时，雪随下随融，而到了大雪时，雪随下随积。
——个人健康手册（二十四节气·大雪篇）
(责编：杨媚、权娟)
问：“大雪”节气的到来，是否意味着强降雪将光临？
答：大雪和小雪、雨水、谷雨等节气一样，都是直接反映降水的节气。这个时节，降雪的可能性比小雪时更大了，但并不指降雪量一定很大。小雪、大雪之小大，并非形容降雪之多寡，而是形容积雪之有无。小雪时，雪随下随融，而到了大雪时，雪随下随积。
——个人健康手册（二十四节气·大雪篇）
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