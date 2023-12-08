问：“大雪”节气的到来，是否意味着强降雪将光临？

答：大雪和小雪、雨水、谷雨等节气一样，都是直接反映降水的节气。这个时节，降雪的可能性比小雪时更大了，但并不指降雪量一定很大。小雪、大雪之小大，并非形容降雪之多寡，而是形容积雪之有无。小雪时，雪随下随融，而到了大雪时，雪随下随积。

——个人健康手册（二十四节气·大雪篇）