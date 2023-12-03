中医养生常见误区，你中招了吗？

如今，随着“中医热”的不断升温，互联网平台充斥着大量内容参差不齐的中医养生知识，各个社交媒体平台也有不少“养生博主”，正在成为年轻人获取中医知识的重要来源。中国青年报社社会调查中心近日的一项调查显示，51.9%的受访青年会选择通过社交媒体平台了解中医养生知识，这是年轻人获取中医养生知识的最主要途径。面对鱼龙混杂的网络信息，如何分辨真伪？中青报·中青网记者采访了中国中医科学院望京医院特色诊疗中心副主任医师范肃，结合当前中医养生热门话题，总结了中医养生中常见的几大误区。

中青报·中青网记者：“祛湿”是当下年轻人中比较火的一个概念，“祛湿”适合所有人吗？

范肃：有非常多的年轻人没有明白什么是“湿气”，有时候甚至会去盲目地祛湿。“祛湿”并不是适用于所有体质的人，比如有些人脾胃不好，或者属于寒性、阴虚型的体质，就不能盲目地去用一些祛湿药，这方面我觉得误区还挺大的。

中青报·中青网记者：有些人觉得自己很“虚”，认为越补越好，这种观点是正确的吗？

范肃：过度进补也是当前中医养生常见的误区之一。很多年轻人认为自己很虚，其实有时候这种“虚”并不是真虚，而是缺乏锻炼，导致心肺能力下降。但有些人可能会觉得自己本身就很虚，免疫力又很差，所以他们爱用一些补品，比如人参、黄芪、枸杞等等，但是他们可能并没有去医院经过大夫系统的辩证，这时候如果摄入过多这种滋腻的补品，可能会进一步加重人体代谢的紊乱，也会产生别的问题。

中青报·中青网记者：“三伏天晒背”有什么中医养生的依据吗？“晒背”时需要注意一些什么？

范肃：晒背在中医里有一定的科学依据。它是通过刺激经络，促进阳气生发，来改善人体代谢，提高免疫力。晒背存在一些误区：一是不分时段地晒背，中医讲究在早上9:00-10:00之间晒背，但有些年轻人因为这个时间在上班或者没法早起，可能会下午晒背，但下午晒背是不利于阳气生发的。二是晒背不是“暴晒”，追求暴晒可能有晒伤的风险。

如果年轻人不具备“晒背”的条件，我们有一个比较好的替换方法，就是冲热水澡，在三九天、三伏天，适合激发阳气的季节，我们可以用比平常洗澡水温稍高一点温度的水，但不能感觉到烫，用淋浴喷头直接冲大椎穴、至阳穴、膏肓穴这些穴位来激发人体的阳气。

但要注意的是，晒背只适合虚寒的体质。有些人是湿热的体质，本身是阳亢的患者，我们就不建议过多地去晒背，可能会导致上火。

中青报·中青网记者：现在网上有很多养生音乐，听什么歌，就可以养什么部位，比如养肝音乐、养胃音乐等，这在中医里有什么科学依据吗？

范肃：是有一些依据的，它来自于中医里的五音疗法，是跟中医传统的阴阳五行相对应的，“木、火、土、金、水”通“肝、心、脾、肺、肾”，经络和阴阳五行都存在一个相生相克的关系，所以听对应的音乐有一定的作用，用作养生保健是可以的，但是要靠它治病，我觉得还是相对弱了一些。

中青报·中青网记者：如何避免触碰到中医养生误区？

范肃：现在很多人喜欢“云养生”，在网上看了一些中医科普知识，也没有弄清自己的体质，就自己给自己用药。但中医的核心还是“辩证论治”，希望大家能上医院让专业的中医看看，做好辩证，再对症下药。

中青报·中青网见习记者 吴欣宇 记者 孙山 来源：中国青年报