咖啡渣或可预防神经退行性疾病

美国科学家在最新一期《环境研究》杂志上刊发论文指出，如果阿尔茨海默病、帕金森病等几种神经退行性疾病是由肥胖、年龄增长、接触杀虫剂和其他有毒化学物质等因素引发的，从咖啡渣中提取的咖啡酸基碳量子点（CACQD）具有保护脑细胞免受这些疾病影响的潜力，因此有望在治疗神经退行性疾病方面发挥变革性作用。

神经退行性疾病的主要特征是神经元或脑细胞的丧失，这种疾病抑制了一个人基本的运动和语言能力、完成更复杂任务的能力以及认知能力。当这些疾病处于早期阶段，由生活方式或环境因素引起时，它们有几个共同的特征：大脑中自由基水平升高，以及可能导致大脑斑块的淀粉样蛋白片段的聚集。

最新研究负责人、美国得克萨斯大学埃尔帕索分校科学家发现，当帕金森病是由杀虫剂百草枯引起时，CACQD在试管实验、细胞系和其他帕金森病模型上都具有保护神经的作用。而且，CACQD能清除自由基或防止它们造成损伤，并抑制淀粉样蛋白片段的聚集，而不会产生任何显著的副作用。他们因此假设，在人类阿尔茨海默病或帕金森病的早期阶段，基于CACQD的治疗可有效预防疾病的恶化。

研究团队指出，咖啡酸非常独特，因为它可穿透血脑屏障，对大脑内部的细胞发挥作用。此外，从咖啡渣中提取CACQD的过程非常环保，而且，咖啡渣的丰富性使这一过程既经济又可持续。科学家未来或许能研制出一种药物，以预防绝大多数由非遗传因素导致的神经退行性疾病。