76家医院携手共同攻克“癌王” 提高胰腺肿瘤患者长期生存率

胰腺癌因其发病隐匿、早期诊断率低、进展迅速、预后极差等特点，在医学界被公认为“癌症之王”。2日，“长三角胰腺肿瘤联盟”在上海成立。

该联盟由上海交通大学医学院附属瑞金医院(简称：瑞金医院)胰腺疾病诊疗中心作为牵头单位，与上海市、浙江省、安徽省、江苏省等地共计76家医院共同成立。瑞金医院副院长沈柏用教授担任联盟主席。

瑞金医院胰腺疾病诊疗中心是集胰腺外科、重症监护、内镜微创、影像介入、肿瘤病理及实验室为一体的大型胰腺疾病诊疗中心。该中心已联合国内多家胰腺疾病医疗机构，构建了多中心共享胰腺癌专病队列数据库与全生命周期生物样本库。

据了解，近10年来，中国胰腺癌发病率逐年增高，绝大多数胰腺癌患者在确诊时已是中晚期。擅长“伪装”的胰腺癌极其凶险，对患者来说，诊断确定后的治疗推进，从起步即是冲刺。推进诊疗规范化、精准化、实现早诊早治，才能提高患者的长期生存率。

在当日开幕的“2023瑞金胰腺肿瘤年会暨长三角胰腺肿瘤联盟年会”上，作为大会主席、联盟主席，沈柏用教授表示，联盟将以协作方式提升整体医疗能力、全方位深化临床诊治合作等，建立长三角区域研究范式。据悉，联盟将致力于发挥医院优势、深度融入区域一体化进程，促进人才培养，协同提高胰腺肿瘤规范化水平，精准化“狙击”疾病，让更多患者受益。据透露，联盟单位将整合优势力量，积极开展跨单位、跨地区合作；同时加强与国际先进医疗机构、科研单位的交流，联合推动科研创新合作，展开疑难胰腺肿瘤诊疗的深度攻关。

瑞金医院前院长、终身教授李宏为指出，胰腺肿瘤的诊治存在诸多困难，全国多学科专家共同努力推进规范诊疗，才能真正把控全局，攻克“癌王”。据悉，当日大会以“一线联启未来”为主题，专家们从临床实践到基础研究展开分享。瑞金医院副院长、重症医学专家陈尔真教授强调了临床规范化的重要性，与多学科专家联合协作，与泛长三角区域医院携手，以规范流程、精准诊疗、早诊早治，全面提高患者生存率。

瑞金医院胰腺外科主任彭承宏教授从胰腺疾病现状出发，回顾了中国手术机器人的发展历史。手术机器人虽然诞生在美国，但中国医生近年来在机器人应用上取得诸多突破；跨越式进步的背后，大量的技术与经验的积累，可以传递并发扬。(完)