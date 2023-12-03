儿童呼吸道疾病如何防治

冬季是呼吸道疾病高发期。国家卫健委2日继续就冬季呼吸道疾病防治举行新闻发布会。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，根据监测，目前流行的急性呼吸道疾病均由已知病原体引起，都有相应的成熟治疗手段，未发现新病毒或细菌导致的新发传染病。他表示，国家卫健委后续将会同国家中医药管理局、国家疾控局持续开展冬季呼吸道疾病监测和研判。

推进儿科门诊应开尽开

为了缓解患儿就诊难的状况，米锋表示，要进一步增加医疗服务供给，推进中医医院、妇幼保健院等各级各类医疗机构儿科门诊应开尽开。根据患者数量增开午间、夜间和周末门诊，延长服务时间，扩充住院床位，不断优化挂号、检查、缴费等就诊流程。

米锋指出，要做好分级诊疗，畅通转诊渠道，跨科跨院调剂人员，保障医用物资供应，推广互联网医疗，最大限度提高接诊能力。要充分发挥中医药作用，中西医结合提升防治效果。

国家中医药管理局医政司副司长邢超介绍，目前，全国三级公立中医医院中93%设置了儿科，二级公立中医医院中73%设置了儿科。针对本轮儿童呼吸道疾病高发且均为常见病、医疗机构就诊量显著增加的情况，国家中医药管理局加强了发热门诊、儿科、呼吸科、急诊科等科室人员力量配置，通过加开诊室、增加门诊号源、延长门诊时间、开设夜间门诊、开设周末门诊、提供“互联网+”诊疗服务等方式，最大限度满足群众就医需求。

“面向基层中医医疗机构，我们加强中医药防治儿童呼吸道疾病知识培训，规范开展中医药诊疗，畅通转诊渠道。”邢超说。

中西医结合治疗具有较好疗效

“目前绝大多数孩子都是轻症，重症肺炎是少见的，所以不要紧张。”首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉介绍，即使孩子被确诊为重症，目前中西医结合治疗还是具有较好疗效，绝大部分预后良好。

北京中医药大学东方医院儿科主任吴力群表示，中医讲究辨证论治，根据患儿不同的发病原因、症状特点及不同体质特征来精准治疗。

“在呼吸道感染初期，患儿主要表现为发热、流涕、咽痛、咳嗽等症状，我们会采用疏风解表、宣肺利咽的方法，配合适宜的中医外治方法。”吴力群介绍，比如针对发热、咽痛，学龄前儿童可采用穴位推拿、中药贴敷等方法，而学龄期儿童可采用刮痧等方法；针对咳嗽、咳痰，可采用经络走罐、拔罐和穴位推拿等方法。

流感疫苗对当前流感病毒仍有效

当下已是12月初，接种流感疫苗来得及吗？对此，中国疾控中心病毒病所国家流感中心主任王大燕表示，目前流行的呼吸道疾病中，流感、新冠、肺炎球菌感染都有相应类型的疫苗，可以进行有效预防或降低感染后疾病的严重程度。通常来说应该尽早接种，最好在当地流感流行季节前完成免疫接种。对于之前没来得及打疫苗的人群，依然可以通过接种疫苗进行预防。

王大燕还指出，今年冬季接种的流感疫苗组分与去年冬季相比，现在主要流行的甲型H3N2亚型和乙型流感没有发生改变，与全球大多数地区流行的病毒分支也是一致的。

王大燕表示，接种流感疫苗仍是预防流感、减少流感相关重症和死亡的有效手段，建议老年人、儿童以及公共场所工作的人群等高风险人群，要每年接种流感疫苗，加强自身防护。

（本报北京12月2日电 本报记者 金振娅）