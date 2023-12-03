冬季呼吸道等疾病高发 “一小一老”如何应对？

人民网北京12月3日电 （记者闫妍）随着各地陆续入冬，呼吸道疾病进入高发时期。为回应广大人民群众对“一小一老”的健康关切，国务院妇女儿童工作委员会办公室、全国妇联于12月2日共同举办“健康中国 母亲行动”——巾帼健康讲堂进家庭冬季专场活动。

活动邀请北京协和医院权威专家通过线上线下方式，介绍呼吸道、心血管疾病防治和儿童疾病家庭护理知识，倡导健康理念，维护妇女儿童身心健康。

北京协和医院呼吸与危重症医学科副主任医师范俊平针对上呼吸道感染的病因、症状、就诊及用药建议、病情反复的应对方法，以及患者心态调整等公众关注的问题进行一一解答。他强调，日常生活中应该注意戴口罩、勤通风、适度消毒、多洗手；“一老一小”、孕妇等群体视情况接种流感疫苗；若感染流感，应根据病情实际就医和用药，不建议过早使用抗生素自行治疗。

针对家长普遍关注的儿童呼吸道疾病防治和家庭护理，北京协和医院儿科主任医师李正红指出，儿童呼吸道发育不成熟，易感染流感病毒、支原体等病原体，并对家长在家庭照料中如何针对发热、咳嗽、喘息等儿童呼吸道感染病症护理进行专业指导，提示家长需注重儿童日常体育锻炼、手部卫生、饮食均衡以及个人防护。

北京协和医院国际医疗部主任田庄针对冬季心血管疾病防治开展科普讲座，普及高血压、糖尿病、高脂血症等疾病的诊断标准和防治措施，讲解高血压、胸痛等老年突发病的急救措施。她提出，糖尿病患者应综合运用饮食干预、健康教育、血糖监测、运动干预和药物治疗“五驾马车”，做好老年人健康护理。

专家们结合当下的病例案例，通过图文并茂的方式，深入浅出地讲解呼吸道疾病、心血管疾病的季节性发病规律，科学的应对措施，以及家庭护理的重点要点，具有非常强的指导性、实用性和针对性。通过健康知识的普及，让广大群众做到心中有数，遇“疾”不慌。

此次活动在微信、微博、澎湃、快手、知乎、小红书等平台以及妇联系统传播矩阵同步直播。来自各级妇女儿童工作委员会成员单位、各级妇联、妇联执委，以及“最美家庭”代表、广大妇女及儿童、家长通过直播认真收听收看，据不完全统计，线上线下收看超2300万人次。现场听众和广大网友留言反映，听了专家的讲解和原因分析，学习了健康知识，有助于加强自我防护，做到科学就医，带动家庭成员践行健康生活方式。

据了解，国务院妇女儿童工作委员会办公室、全国妇联将深入推进“健康中国 母亲行动”，持续开展巾帼健康讲堂进家庭活动，推动健康生活惠及千家万户，号召广大妇女做自己健康的第一责任人，当好家庭的健康指导员、管理员、督导员，助力健康中国建设。