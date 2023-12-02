应对儿童呼吸道疾病，中医药治疗有哪些优势？专家分析

人民网北京12月2日电 （记者乔业琼）国家卫生健康委今日召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况，并回答记者提问。

近期，一些地方出现了儿童呼吸道感染疾病病例数量明显增加，部分患儿还会发展成为支气管炎、肺炎。针对这一情况，北京中医药大学东方医院儿科主任吴力群分析，儿童急性呼吸道感染疾病属于中医感冒、咳嗽、肺炎喘嗽的范畴，中医认为，这类疾病是因为外邪侵入人体，导致机体脏腑功能失调、肺脏受损而出现发热、鼻塞、流涕、咽痛、咳嗽、咳痰等临床表现的疾病。

“中医治疗这类疾病，历来有着丰富的经验和优势。”吴力群表示，中医讲究辨证论治，会根据患儿不同的发病原因，不同的症状特点和不同的体质特征，辨证分型，精准治疗。在冬季，尤其北方地区，气温寒冷，所以冬季北方地区儿童呼吸道感染的发病率相对更高一些，而且症状相对较重，会出现高热、咳嗽，甚至发展成为支气管炎、肺炎，部分还可以引起重症。

吴力群表示，对于呼吸道感染的早期，患儿主要表现为发热、流涕、咽痛、咳嗽等症状，中医主要采用宣肺解表利咽的治疗方法，同时根据儿童的特点，配合相应适宜的中医外治方法，针对发热、咽痛等表现，根据年龄，小年龄儿、学龄前的儿童可以采用穴位推拿和按摩的方法，对于学龄期的儿童，可以采用刮痧和耳尖放血的方法，能够起到清热泄火利咽的作用，针对咳嗽、咳痰，可以采用经络的走罐、拔罐，还有穴位推拿等方法，起到化痰止咳的作用，在疾病恢复期，对于儿童有些表现为咳嗽、乏力、食欲差的，中医会采用健脾化痰、补虚扶正的治疗方法。

吴力群还表示，中医讲究整体的观念，有的孩子在疾病过程当中可能会出现腹胀、恶心、呕吐、食欲不振、大便不调（大便稀或者大便干），这样一些脾胃功能失调的表现，中医会根据不同的病情，还有不同年龄段，采用相应的中医治疗方法。可以采用内服或者相应中医外治方法，内外结合，从总体上进行治疗。

“此外，针对目前较多出现的肺炎支原体耐药的病例，利用中医的辨证施治，可以取得很好的临床疗效。近年来，中医药相关的临床和实验研究也证实了这一点。”吴力群说。