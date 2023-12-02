专家：采取科学预防方法 有效降低呼吸道疾病感染风险

人民网北京12月2日电 （记者乔业琼）国家卫生健康委今日召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况，并回答记者提问。

冬春季是流感等呼吸道疾病的高发季节，中国疾控中心病毒病所国家流感中心主任王大燕在会上建议，了解常见呼吸道疾病的一些基本防控知识，采取科学的预防方法，能够有效降低感染风险。

一是要科学佩戴口罩。民众如果前往环境密闭、人群密集的场所，乘坐公共交通工具或者前往就医时，建议佩戴口罩，并且注意及时更换。

二是要养成良好的个人卫生习惯。在咳嗽或打喷嚏时用纸巾、毛巾或者手肘遮住口鼻，另外接触电梯按钮、门把手等公共设施，咳嗽或打喷嚏后，要洗手或者进行手部的清洁。

三是要养成健康的生活方式，日常生活中要注意保持充足睡眠、充分营养、适当体育锻炼，增强身体素质，提高身体抵抗力。

四是要积极接种疫苗。预防传染病最有效最经济的方式是接种疫苗，通过接种新冠、流感、肺炎疫苗等，可以有效减少感染发病和重症发生的风险，尤其是老年人、基础性疾病患者、儿童等重点人群应积极接种疫苗。

五是要做好自我健康监测。如果出现发热、咳嗽、咽痛等呼吸道感染症状，建议尽量居家休息，避免前往人群密集的场所。如果确需出行，要注意佩戴好口罩，以防将疾病传播给其他人。