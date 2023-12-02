流感已经进入高发季，现在接种疫苗还来得及吗？中疾控专家详解

人民网北京12月2日电 （记者乔业琼）国家卫生健康委今日召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，疫苗在流感防控中起到了关键作用，目前流感已经进入高发季，现在接种疫苗还来得及吗？

中国疾控中心病毒病所国家流感中心主任王大燕表示，目前流行的呼吸道疾病中，流感、新冠、肺炎球菌感染都有相应类型的疫苗，流感疫苗在全球、我国已经使用数十年，科学研究和接种实践均充分证明，流感疫苗是安全的、有效的，也是一种成熟的疫苗。接种流感疫苗可以有效减少感染，即使感染了，也可以减少发病，即使发病了也可以减轻疾病的严重程度。

“当前，正值流感的高发季节，对之前没有接种流感疫苗的人群，接种流感疫苗仍然是有效的，建议大家尽早接种流感疫苗。”王大燕特别指出，6个月以上的人群都可以接种流感疫苗，尤其是对于儿童及老年人、慢性病患者等高风险人群，在感染流感后发生重症的风险较高，接种流感疫苗可以有效降低发展为重症和死亡的风险，希望大家积极接种。

王大燕说，国内外的实践均证明，使用疫苗是最经济有效的预防手段之一，疫苗是安全的，只要按要求在专业机构接种，都能有良好效果，尤其是老年人和少年儿童，应积极接种流感疫苗等，保证正常的生活和学习节奏。