江西大力推进中医药科技创新 赋能中医药发展

持续推进中医药科研机制创新、持续推进中医药科研平台的建设、促进中医药科研成果突破……近年来，江西省充分发挥科技创新作用，推动科技创新赋能中医药发展。

12月1日，国家中医药管理局、江西省人民政府在南昌举行发布会，介绍江西建设国家中医药综合改革示范区情况。记者从会上获悉上述信息。

江西省卫生健康委员会党组书记、主任龚建平在发布会上介绍，江西制定了《江西省“科技+中医药”联合计划项目管理办法(试行)》，聚焦传承中医药精华、推进中医药创新，支持中医药基础、临床、产业发展等领域的关键问题，在全省广泛征集研发需求、调研座谈，组织专家编制指南，2023年发布了项目指南10项，切实推进该省中医药科技协同机制创新。

记者了解到，江西还以中国(南昌)中医药科创城为主体，先后引进赣江中药创新中心、中国中医科学院中医药健康产业研究所等落户当地。财政分5年投入10亿元支持中国中医科学院中医药健康产业研究所科研及运营。

龚建平表示，目前，江西累计获批全国重点实验室1个，建成9个中医药领域的国家级科技创新平台，86个省部级中医药科技支撑平台以及3个院士工作站，“组建了江西省中医药产业科技创新联合体，推动创新联同人才链、技术链、产业链、政策链、资金链等多链融合。”

江西科技成果转化有新收获。龚建平透露，近日，江西的1类中药创新药“枳实总黄酮片”获批上市，中药创新药再次取得新的突破，这也是今年全国批准上市的5个1类中药创新药之一。

江西是中医药资源大省，中医药历史悠久、产业发展迅速，是具备中医药种植、加工制造、流通服务完整产业体系的省份之一。2021年12月，国家中医药管理局等5部门批复江西省建设国家中医药综合改革示范区。 (记者 吴鹏泉)