广东艾滋病母婴传播率降至1.32%

广东省卫生健康委员会12月1日发布的数据显示，该省艾滋病疫情整体处于低流行水平，其中，艾滋病母婴传播率从2018年的2.21%降至2023年10月的1.32%。目前，异性传播为主要传播途径，高年龄组病例占比持续增高。

今年1月至10月，广东省新报告艾滋病病毒感染者和艾滋病病人7514例，比去年同期减少4.3%；其中感染者4946例，病人2568例，分别比去年同期减少7.6%和增加2.7%。

截至今年10月底，广东省累计报告现住址在该省的存活艾滋病病毒感染者和艾滋病病人88432例，其中艾滋病病毒感染者51027例，艾滋病病人37405例。自1986年至2023年10月底，累计报告死亡29869例。

近年来，广东官方通过扩大监测检测覆盖面、开展宣传干预、升级阻断母婴艾滋病传播工作等，艾滋病防控工作取得阶段性进展，艾滋病疫情快速上升势头得到遏制。其中，近5年，广东有99%以上住院分娩孕产妇接受艾滋病免费筛查，艾滋病母婴传播率从2018年的2.21%降至2023年的1.32%。

据广东省卫生健康委员会的数据显示，今年1月至10月，该省艾滋病检测量约2013万人次，比去年同期增加10.5%。

据介绍，目前，广东省共有86个治疗点为患者提供抗病毒治疗服务，覆盖全省21个地市，提升了服务的可及性。截至今年10月全省艾滋病抗病毒治疗覆盖率达到89.4%，艾滋病抗病毒治疗成功率98.2%，治疗病死率持续下降。同时，通过医防协同推进“一站式”服务建设，缩短了确诊--治疗时间，加强了病人的随访管理，提高了治疗依从性和及时性。 (记者 蔡敏婕)