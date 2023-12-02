浙江艾滋病疫情总体呈平稳下降趋势 多方协同防治初显成效

12月1日，2023世界艾滋病日暨浙江省艾滋病宣传月主题活动在杭州启动。记者从启动仪式中获悉，浙江艾滋病疫情总体呈平稳下降趋势，艾滋病疫情处于低流行水平，今年1月至10月，浙江新报告病例3565例，较去年同期下降4.1%，其中新报告学生病例较去年同期下降14.3%。

今年12月1日是第36个“世界艾滋病日”，此次浙江省开展艾滋病宣传月主题活动，希望动员社会力量，共同抗击艾滋。近年来，浙江也积极创新防治策略，健全艾滋病监测检测网络，完善防控体系。

2023年10月，浙江省卫生健康委、浙江省疾病预防控制局、浙江省公安厅联合出台国内首个《强化医警协同联防联控艾滋病工作机制》，进一步推动艾滋病防治部门协同。通过各项防控措施的有效落实，浙江艾滋病疫情总体呈平稳下降趋势，艾滋病疫情处于低流行水平，各项工作指标均居国内前列。

浙江省疾病预防控制中心主任陈直平介绍，截至2023年10月底，浙江现存活艾滋病病毒感染者和病人42100例，死亡5236例。今年1月至10月，浙江新报告病例3565例(较去年同期下降4.1%)，其中经异性性行为和同性性行为感染分别为2017例、1418例(较去年同期分别下降2.6%、6.8%)；50岁及以上中老年病例1289例，其中男性占72.9%。新报告学生病例90例(较去年同期下降14.3%)，90%通过男男同性性行为感染。

及时做好艾滋病检测是艾滋病防治的重要举措。“现在艾滋病的检测基本上有三类，一是到疾控中心的自愿咨询检测门诊做检测，二是到医疗机构门诊做检测，三是自我检测，检测试剂可以通过自愿咨询检测门诊获取或是自行购买。”浙江省疾病预防控制中心艾滋病与性病预防控制所副所长陈琳说。

在现场记者看到，有专业人员为到场参加活动的大学生展示如何使用艾滋病检测试剂。此外，高校防艾社团学生代表也在启动仪式上作发言，作为高校艾滋病防控的重要力量，该社团承担了各高校艾滋病防治宣传、干预以及协助艾滋病检测等工作，推动艾滋病防治知识在高校校园内普及。

“防艾社团会通过走班的形式进行宣讲，或者邀请讲师进入课堂普及艾滋病防治的相关知识。”杭州某高校防艾社团的学生代表黄家伟说，“我们也会帮助同学们进行检测，如果他们担心隐私泄露，可以通过邮箱告知需求，我们会派志愿者将检测试剂盒放在某个指定的位置，同学可以自己去取，这些都是全程保密的。”

尽管浙江艾滋病疫情总体呈平稳下降趋势，但该省艾滋病防治工作仍面临诸多挑战，形势依然严峻。例如艾滋病检测发现仍存在薄弱环节，仍有部分感染者不知自身感染状况；男男性行为人群感染水平居高不下，中老年人群有所上升，性传播防控难度较大。

加大艾滋病防治宣传教育至关重要。为提升公众艾滋病防治知识水平，从12月1日开始，浙江将组织为期一个月的系列宣教活动，包括艾滋病自我检测宣传教育进百个社区活动、科普专家讲师团进校园百场宣讲活动、大学生艾滋病防治情景剧竞赛、社会团体组织百场宣传活动等，推动大众更深入、理性地了解艾滋病，自觉做好艾滋病防治工作。(张煜欢 郭天奇)