探访南昌“15分钟健康圈”：打造多元化健康城市活力样板

“每天清晨只要天气允许，我都会来江边跑一跑。这里的跑道不但触感良好，抓地感十足，还不会磨损鞋子，跑起来很舒服。”12月1日一大早，在江西省南昌市红谷滩区的赣江市民公园智慧跑道，今年已经70岁的老人刘亚萍正在跑步锻炼。

赣江市民公园智慧跑道总长约800米，建有透气、透水型彩色塑胶面层跑道，并安装智慧屏幕、亮化、人脸识别等智慧系统，设置3个数据采集点、3台人脸打卡服务站、2台人脸互动智慧屏和1台智能存取包柜。此外智慧跑道还能提供吸撞效能，减少运动坠下而造成的伤害，保护运动者膝盖及韧带，减少受伤危险。

“游客168，运动距离1.2千米，耗时4分22秒。”刘亚萍指着智慧跑道旁的智能大屏告诉记者，智慧跑道还可以自动采集用户面部信息，将运动者走路的步数、速度以及消耗的热量等信息显示在智慧跑道大屏上，“我每次锻炼的运动里程及消耗的卡路里系统都会帮我记录好，让我的健身锻炼变得更加科学。”

为让更多人积极参与运动健身，红谷滩区大力建设辖区内公园、体育设施及健康步道、健康小屋等健康支持性环境。赣江西岸沿线28公里根据不同的建设主题打造了多种风格的居民休闲场所，各乡(镇)、街办、社区利用街边路角、小区空地，设置健身器材，方便居民开展形式多样的群众性健身活动。

截至目前，红谷滩区已建成28家体育场馆，各类全民活动站点122个，足球公园1个、体育公园1个、俱乐部32个、室内篮球10家、其他场馆139所，7个中小学校体育场所免费开放与民共享，经常参加体育锻炼人数达27.08万。

“有没有发热感冒的症状？是否有药物过敏史？”在红谷滩区红角洲社区卫生服务中心，许多居民正在预防接种门诊处接种疫苗，医生耐心地询问着居民的身体情况。在排队的人群中，还有不少家长带着孩子前来接种疫苗。

“去医院不但距离远，而且还要长时间等候，来社区卫生服务中心只需要几分钟，还有医护人员给我们送上热水。”在红谷滩区居民万琳看来，红角洲社区卫生服务中心的医疗设备和医疗条件完全可以处理一般性疾病，在社区卫生服务中心看病不仅距离更近，服务还更加贴心。

据了解，红角洲社区卫生服务中心建筑面积1238平方米，设有全科诊疗、中医中药、妇女保健、儿童保健、B超、心电图、化验等科室。是一所为周边居民提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体的公益性社区卫生服务机构，服务辐射26个社区、6个村庄、1个服务站的约11万居民。

“我们社区卫生服务中心还会开展义诊进小区、免费测血压、健康宣传手册发放等活动，提高居民健康观念。”红角洲社区卫生服务中心负责人徐伟告诉记者，社区还会与居民签订“家庭医生”服务协议，家庭医生会定期为居民进行复查、诊疗，达到“未病先防、小病即治”的效果。社区居民有什么需要，只需要联系自己的家庭医生，就能得到专业的医疗意见。针对65岁以上老人、行动不便患者等重点人群，家庭医生还会上门就诊。

据红谷滩区卫健委主任兰瑞强介绍，近年来，红谷滩区以驻区省、市三甲医院为技术支撑，以社区卫生服务中心、卫生院为中枢，村卫生室和社区卫生服务站为网底，其他医疗机构为延伸补充，构建起了城乡医疗卫生服务体系，进一步完善了“15分钟健康圈”，实施“优质卫生保健全覆盖”，让高质量医疗服务离群众更“近”一步，越来越多的群众在家门口就能享受到优质贴心的医疗服务。

“让健康服务资源持续下沉，居民生活幸福感、获得感才能持续增强。”兰瑞强表示，下一步将持续推进高品质健康城市建设，积极构建智慧医疗卫生体系，提升公共卫生服务水平，为推进居民健康卫生事业再上新台阶而努力。(熊锦阳)