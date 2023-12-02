常刷手机眼睛干，不妨试试这几招

频繁使用电子设备、长时间伏案工作、近距离作业的时候，你是不是出现过眼睛痒、刺痛感、异物感、阵发性视物模糊、分泌物增多等现象？有数据显示，目前我国干眼患者已达到3.6亿人，且这一数值还在增加，这让我们不得不重视干眼问题。那么，干眼到底是一种什么疾病？如何避免干眼，保护眼健康？

为什么眼睛会慢慢变“干”

干眼属于慢性眼表疾病，是由泪液的质、量及动力学导致的泪膜不稳定或眼表微环境失衡。简单理解，就是眼睛表面的泪水出现了问题，泪水分泌不足或者泪水构成异常(蒸发过快)，长此以往产生了眼睛不舒服的感觉。

什么是泪膜？眼睛表面有一层膜，俗称“泪膜”。泪膜不仅有水，还有油脂和蛋白质。蛋白质在最内层，离眼睛最近，起到锚定泪水和角膜的作用；油脂在最外层，起到阻止水液蒸发的作用。三者形成一个整体，任何一层发生变化都可能破坏泪膜的完整和稳定。

干眼由诸多因素引起，环境、情绪、生活作息、年龄、性别、药物使用、佩戴隐形眼镜、其他全身性疾病等，都可能与干眼的发生有关。对年轻人来说，不节制的熬夜刷手机、长时间待在干燥的空调或暖气环境中、焦虑抑郁等往往会引发干眼。

生活中的这几种行为，尤其要注意：①长时间使用视频显示终端(每天使用时长超过8小时)；②睡眠不足或睡眠质量差(如长时间熬夜等)；③长期戴角膜接触镜(隐形眼镜)；④不良眼部化妆习惯(化妆品中含有防腐剂等添加剂、眼部化妆品清洁不彻底、文眼线等)；⑤吸烟；⑥无防护的户外活动(紫外线辐射)；⑦长时间驾驶；⑧不良饮食习惯(缺乏营养的低质量饮食、高脂饮食、过量饮酒等)。

出现这些症状要引起注意

干眼常见症状包括眼部干涩感、异物感、烧灼感、眼痒、疼痛、眼红、视疲劳、视物模糊、视力波动等。由于泪膜不稳定及眼表损伤，有些患者会出现视力波动及视物模糊，经过治疗后可得到一定程度的缓解及恢复，轻中度干眼并不会导致失明。如果是合并系统性疾病，如红斑狼疮、干燥综合征的重度干眼，可能导致视力不可逆的损伤甚至失明。

要注意的是，眼睛不干甚至眼泪很多也可能是干眼，这是因为眼睛需要稳定的、均匀的泪液来维持湿润，否则就会产生不适感，导致流泪。一种情况是当眼睛感觉到干燥、刺激或不适时，会反射性地增加泪液分泌，试图保持眼睛湿润和舒适，从而带来过多泪液；另一种情况是泪液成分失衡，即眼睛分泌了足够的泪液，但由于泪液质量不佳或泪液分布不完整，造成了干眼性流泪。

引起干眼的原因有很多，一些情况在去除病因并进行规律治疗后，就能改善甚至让眼部不适感消失。像长时间使用电脑手机、长时间焦虑或长时间待在干燥的环境中等，随着生活习惯的改善，是可以恢复正常的。

但干眼属于慢性疾病，不管是药物治疗还是物理治疗，周期都比较长，不能达到“药到病除”的效果，所以大部分病人会产生焦虑情绪且反复就诊。但焦虑也会加重眼干等不适症状，由此形成恶性循环。所以，大家要用平常心看待干眼症状，情绪管理是治疗干眼不可或缺的一环。

如何预防干眼

干眼的预防因人而异。对年轻人来说，患干眼的原因大部分为前述提到的几种情况，因此，改善生活方式、室内环境和饮食习惯是最好的预防手段。

对于长期使用电子设备的人群来说，除了减少使用时间，增加眼睛休息时间外，可以使用防眩屏或湿房镜及蒸汽眼罩缓解视疲劳。还可以进行一些行为练习：一是眨眼练习，练习过程为正常闭眼2秒，再次正常闭眼2秒，然后紧紧闭合眼睑2秒；二是“盲工作”练习，即不需要视物时闭上眼睛；三是“20-20-20”原则：观看电子设备20分钟后，注视20英尺(6米以外)物体20秒。

对于有睡眠障碍的人群来说，预防措施包括养成规律睡眠习惯，限制睡眠时长，避免午后饮用咖啡、茶或者酒，控制白天睡眠时长等。如果你是长时间在供暖或空调制冷环境中工作，可以低频率使用人工泪液。

对于使用角膜接触镜的人群来说，如果因为特殊原因必须佩戴，可从以下几个方面进行预防：尽量选择日抛型角膜接触镜，或选用硅树脂角膜接触镜及硅水凝胶软性接触镜；养成良好的佩戴和护理习惯，摘镜戴镜前洗手，严格规范佩戴时间，每天更换护理液，定期清洗、更换镜盒等。眼部化妆比较多的人，则建议尽量减少眼部化妆品的使用。

对中老年患者来说，心情愉悦是任何治疗的基础，情绪、睡眠、运动等生活方式的改善比任何药物、物理治疗更有效。对部分儿童青少年，他们发生干眼的原因通常与OK镜的佩戴及眼蠕形螨有关。良好的OK镜佩戴习惯及清洗方式对缓解干眼非常重要。眼蠕形螨造成的干眼主要与生活方式相关，重点在于眼睑的清洁与卫生，比如避免揉眼、避免未清洗的手直接接触眼睛；定期更换生活用品，保持接触物品清洁；有宠物的家庭做好宠物的清洁及驱虫，避免接触不熟悉的宠物等等。

饮食而言，推荐地中海饮食结构。每天摄入一定量的微量营养素，以蔬菜、水果、鱼类、五谷杂粮、豆类和橄榄油为主，避免长期食用脂肪含量较高的食物，如坚果、肥肉、动物内脏、奶油制品等。

得了干眼怎么办

引起干眼的病因十分复杂，除了不健康的生活习惯、工作方式，与年龄相关的内分泌因素、精神心理因素以及环境污染因素外，还有全身性疾病、眼局部病变、使用药物的影响等，而且患者的病因可能单一也可能多样。治疗时应首先从已知因素着手，如积极改善工作生活环境，矫正近视远视，改变眨眼习惯，减少电子产品的使用时间等；对于因全身免疫性疾病或其他疾病引起的干眼，应协同相关专科，共同治疗原发病。

在药物治疗手段中，人工泪液是最常见的方式，还可以使用眼用凝胶、膏剂。针对不同病因，在必要时可搭配抗炎药物、免疫抑制剂等。很多患者在就诊时总会问医生，“除了滴眼药水，还有别的治疗方法吗？”的确，随着现代技术的发展，临床上也出现越来越多的非药物治疗方法。

一是睑缘清洁：正确清洁睑缘可以减少有害物质堆积，并且清除螨虫等相关病原体。可以使用具有抗炎、抗菌、抗寄生虫作用的眼部专业湿巾及清洗液常规清洁睑缘。二是热敷熏蒸：建议热敷时温度达到40~45℃，保持10~15分钟，在家可使用热毛巾、热敷眼罩等，在医院使用专业的眼部熏蒸设备进行定期熏蒸，还可以在中医医师的指导下采用特殊中药熏蒸。三是睑板腺按摩：通过机械挤压睑板腺，疏通堵塞的睑板腺开口，排出睑板腺内的异常睑酯。四是强脉冲光治疗：这是一种相对较新的治疗方式，可以缓解干眼的症状和体征。五是热脉动治疗：可以直接加热上下眼睑，同时对睑板腺进行脉冲式按摩。六是湿房镜：指提供一个密闭空间，减少眼表暴露和空气流动相关的泪液蒸发。

需要强调的是，得了干眼不必过分担心，有多种治疗方式可有效缓解不适症状，但最重要的还是健康生活、身心愉悦、优质睡眠。

(作者：李晶 梁凌毅，分别系中山大学中山眼科中心角膜病科干眼与眼表平台医师，中山大学中山眼科中心副主任、角膜病科主任医师)