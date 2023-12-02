澜湄国家专家学者共议传统医药发展与合作

“澜湄国家越来越重视传统医药发展，未来能共同研究工作、相互学习借鉴十分重要。”世界针灸学会联合会主席、国际欧亚科学院院士刘保延12月1日在2023澜湄区域科技人文交流论坛上表示，“如今，一些国家已将中医针灸等中国传统医疗手段广泛应用，并快速进行本土化发展，我们也应向外吸纳更多好的研究方法，将中医药发展壮大。”

此次论坛由中国科学技术协会和云南省人民政府共同主办，是2023腾冲科学家论坛的分论坛活动之一。

中国与东南亚各国交往历史悠久，古往今来，商贸交流、人员交往等不仅带动中医药对外的传播发展，也促进其与当地的传统医药有机融合。澜湄合作启动后，澜湄六国务实合作不断深化，2021年6月，为促进次区域公共卫生发展，《在澜湄合作框架下深化传统医药合作的联合声明》通过审议，进一步加深澜湄国家在传统医药领域的发展与合作。

就传统医药领域而言，“泰国已与中国建立交流网络，在医疗数据库建设、学术互访、交换生交流等方面开展大量合作。”泰国皇家学会科学院主席Chayan Picheansoonthon全面介绍泰国传统医学知识保护与推广现状，并表示下一步计划联合泰国、中国、老挝等国家组织相关会议，促进澜湄国家之间的传统医药合作。

“中医药学对世界文明进步产生了积极影响，未来中药、民族药大有可为。”中国工程院院士朱兆云表示，应结合生态文明建设，发展天然药物，结合企业发展，突破产品核心技术攻关，结合中国特色药物资源，为经济社会发展出力。(罗婕 韩帅南)