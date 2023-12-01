“艾伯维眼科亚太高峰论坛”在沪举行

近日，以“连接视界，共生未来”为主题的“艾伯维眼科亚太高峰论坛”在上海举行。本次论坛汇聚了亚太多个国家和地区的200多位知名眼科临床医生、卫生经济学专家，就糖尿病性黄斑水肿 (DME)、视网膜静脉阻塞 (RVO)、青光眼和眼表疾病等眼科前沿话题进行探讨。

艾伯维副总裁、艾伯维中国总经理董莉君表示，自2020年艾伯维收购艾尔建之后，眼科就被列为艾伯维五大核心领域之一。本次论坛的关键词是“连接、跨学科、跨界”，体现了艾伯维对推进眼科前沿突破的承诺与展望，借此高峰论坛，艾伯维希望与医生、医疗机构、学术机构和社会组织广泛合作，成为推动亚太眼科前沿思想碰撞的关键力量。

预防重于治疗 青光眼与眼底病已成我国不可逆致盲眼病主因

据世界卫生组织《世界视觉报告2020》数据统计，我国是世界上盲和视觉损伤人数最多的国家之一。随着人口老龄化加剧、生活方式的改变，目前我国致盲性眼病疾病谱已经发生了重大变化，年龄相关性眼病、代谢相关性眼病日益凸显，青光眼与眼底病已成我国最主要两大不可逆致盲性眼病。

“我国糖尿病的患病率已经达到12%，按照20%患糖尿病视网膜病变估算，这个数字将是千万级别的。所以糖尿病视网膜病变的防治，一定是公共卫生层面的事情，不仅是医疗卫生层面的事情。”北京同仁眼科中心主任、首都医科大学眼科学院院长王宁利表示。

根据相关数据，目前社会上对眼底疾病的治疗率和认识度很低，每年我国大概新增300万的眼底病患者，但真正能够接受标准化治疗的不到20%。

北京协和医院眼科主任、中国医学科学院眼底病重点实验室主任陈有信介绍，“糖尿病视网膜病变已成为工作年龄人群首位的致盲眼病，给患者、社会、医疗机构带来沉重的负担。”

除了疾病负担，陈有信教授强调，患者自身意识也需要进一步提高。《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》提出，要推动糖尿病视网膜病变等眼底病早发现、早诊断、早治疗，完善慢性眼病患者管理模式。“很多眼底疾病最大的问题是‘不可逆’，如果不能早期发现、早期治疗，治疗起来效果就是事倍功半。”

直面治疗挑战 眼科创新疗法造福患者

艾伯维副总裁、局部交付与转化科学负责人沈洁介绍，艾伯维目前已经推出了125种眼科产品，在眼底病、青光眼和眼表疾病领域取得了丰硕的创新成果。

王宁利谈到，“在青光眼手术领域，青光眼引流管赞宜 (XEN )是其中的创新代表，是通过先行先试真实世界证据辅助临床评价获批的中国首个微创引流管，为青光眼手术带来了革命性的变革。”

陈有信表示，新技术和新药物的应用可以解决我们很多临床的痛点,但同时也会在临床发现新的问题。“例如，糖尿病性黄斑水肿(DME)的患者中有大概20%-30%的病人使用抗VEGF的药物不能奏效，这提示我们炎症也是DME的致病机制。另外在有心血管疾病风险的患者、妊娠患者等群体中也无法使用抗VEGF药物，因此对于DME治疗，抗炎治疗应该和抗VEGF治疗并驾齐驱。”

此外，提高患者的可及性对于创新药惠及患者也非常重要。傲迪适（地塞米松玻璃体内植入剂）今年加入医保，以可及的价格惠及患者。

多方合作共建 勾勒中国眼健康新未来

国际防盲协会（IAPB）西太平洋地区经理Drew Keys表示，此次艾伯维亚太眼科高峰论坛的成功举办，代表IAPB一直以来努力的方向，能够汇聚眼科领域的专家、协会和其他机构，共同商讨眼健康方面的挑战和解决方案。

董莉君介绍，在第六届进博会期间，与国家眼部疾病临床医学研究中心、北京白求恩公益基金会达成战略合作共识，推动眼底病规范化诊疗项目。另外，自2021年起，艾伯维连续3年举办“中国合作日”活动，与中国产业链、资本链、创新链的合作伙伴一起，深度合作，以多元化合作赋能中国医疗创新生态圈发展。

董莉君还表示，艾伯维作为全球眼科的引领者，在“创新、引领、共赢”的价值驱动下，将致力于艾伯维同类最佳（Best-in-class）创新药第一时间带入中国。同时，把更多的中国临床经验与学识带向全球。