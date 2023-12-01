助力慢病管理能力提升 第三届“人民健康之星”科普行动走进襄阳

为进一步助力慢病管理能力提升，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会学术支持，以岭药业、天济大药房参与的第三届“人民健康之星”科普行动于11月29日走进湖北省襄阳市。

第三届“人民健康之星”科普行动走进襄阳

慢病防治，预防先行。现场，襄阳市中医医院心病科主任刘中华以《通心养心强心，定义健康新生活》为题，为广大慢病患者分享冬季养护心血管和科学安全用药知识。他提醒，秋冬季节，天气寒冷干燥，心血管疾病高发，中老年朋友要随时留意血压情况，保持适量运动、合理饮食，在日常生活中科学防治慢病。“若出现血糖、血压升高，或急性胸痛、心慌、心悸、尿少、腿肿等原有症状加重时，应立即就医并遵循医生的治疗指导。”刘中华说。

“连锁药店应积极履行社会责任，普及慢病防治知识，提升患者慢病管理能力，为群众健康保驾护航。”天济大药房营运总监高小菊表示，“天济大药房将继续为百姓提供了解慢病知识的渠道，帮助提高患者慢病管理能力，提高慢病患者的生活质量”。

在“健康达人秀”环节，两位慢病管理健康达人向患者们分享了慢病管理经验。以岭药业南区项目负责人司光雷说：“希望通过‘人民健康之星’科普行动，让更多的慢病患者能学习优秀的慢病管理经验。也希望更多慢病患者加入，把自己的亲身经历与体验分享出来，让更多的慢病患者了解健康的生活方式。”他表示，以岭药业也将积极参与公益事业，助力提高大众健康素养。

多位专家现场为中老年人群提供健康服务

襄阳市中医医院心病科的主任医师刘中华、副主任医师刘隽和主治医师杜毓翔、毛雨薇多位专家在现场开展健康咨询，并为中老年人群提供慢病筛查、用药咨询、疾病管理等健康服务。当天下午，天济大药房36分店、44分店、16分店和72分店等多家门店同时开启健康咨询，邀请多位专家为周边居民提供慢病筛查、老年常见疾病咨询等服务，助力患者做好慢病管理。

据了解，第三届“人民健康之星”科普行动将持续以线上线下相结合的方式，联动全国30个城市、数百位健康科普专家、数十万家连锁药店展开，面向药剂师、药店会员以及普通大众开展，以科普讲座、健康咨询、健康达人秀等多种方式，在全国范围引导、激励更多人了解掌握健康科普知识，践行健康生活方式，让更多的慢病患者收获慢病管理经验，提升慢病患者生活质量。