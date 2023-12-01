如何提升婴幼儿免疫力？专家：关键营养元素协同作用大

婴幼儿时期是一个人生长发育的窗口期，也是免疫系统形成的重要时期。这一时期免疫力普遍偏低，在母乳给婴儿提供营养的同时，其中多种生物活性成分也为婴儿提升免疫力提供了物质基础。随着冬季流行病的到来，不少父母为提升婴幼儿免疫力绞尽脑汁。

“在秋冬流行病季节，日常防护只是一方面，宝宝自身免疫力才是全天候的。给宝宝增强免疫力非常重要，抵御外界的细菌病毒，主要是要靠宝宝自身，要有科学的营养摄入，所以在生命早期阶段的营养研究是十分重要的。”日前，上海交通大学医学院附属新华医院发育行为儿童保健科主任医师盛晓阳教授对于婴幼儿的营养摄入问题，进行了相关科普。

上海交通大学医学院附属新华医院发育行为儿童保健科主任医师盛晓阳。（受访者供图）

婴幼儿常见急性呼吸道感染及腹泻问题可进行改善

为让孩子健康成长，现在已有越来越多的父母在孩子的婴幼儿时期注重科学喂养，但还是避免不了急性呼吸道感染、腹泻等情况的发生。近日，一篇主题为“补充乳铁蛋白的幼儿配方对于2-3岁幼儿呼吸道感染及腹泻的影响”的观察性研究结果显示，婴幼儿摄入不含A1型β-酪蛋白牛奶搭配优量乳铁蛋白，能让常见的急性呼吸道感染及腹泻问题得到改善，宝宝急性上呼吸道感染和/或腹泻病程减少23%。这一结果引起了不少父母的关注。

作为此项研究的参与者，盛晓阳介绍，该研究是2022年12月份开始进行的，持续了近半年时间。“急性呼吸道感染（ARI）是儿童常见疾病包括肺炎、支气管炎等，近年来已进展为世界范围内的公共卫生问题。研究显示，全球及中国 5岁以下幼儿部分疾病及死亡可归因于ARI。往往腹泻与ARI经常同时在幼儿身上发生，且可能是3岁以下幼儿ARI的直接风险因素。尽管已有证据分别显示乳铁蛋白，与不含A1型、只含A2型β-酪蛋白牛奶各自在幼儿及儿童中免疫方面的益处；这两种营养元素都是人类乳汁中天然含有的，我们希望能够探索不同营养元素之间的协同效应，以帮助婴幼儿能够获得更好的喂养结果。”

同时，盛晓阳还谈到了此项研究的具体结果。她提出，主要体现在急性呼吸道感染或腹泻病程持续时间缩短。研究结果表明，相比添加较高剂量乳铁蛋白的普通牛奶配方粉，2至3岁的幼儿摄入只含A2型β-酪蛋白（不含A1型）配方搭配优量乳铁蛋白，能让常见的急性呼吸道感染及腹泻问题得到改善，宝宝急性上呼吸道感染和/或腹泻病程显著减少23%。

蛋白“协同”作用大 可解决育儿过程中两大诉求

同时，盛晓阳对于研究指导宝宝科学喂养的意义进行了详细解释。她表示：“单个营养成分的作用，并不是食物对人体影响的全貌，这次研究让我们观察到关键营养成分协同作用对于婴幼儿自身免疫、乃至喂养结果的积极影响。在宝宝成长过程中，合理的蛋白质摄入对于维持正常生长和发育至关重要。通过选择含有A2型蛋白质和优量乳铁蛋白的食物，可更好满足宝宝对营养的需求，促进其身体健康的发展。”

她进一步介绍，母乳中的β-酪蛋白结构为A2型，经多项研究证实，更亲和人体、易于消化吸收，并在消化过程中不会产生β－酪啡肽（BCM-7），有利于重要的抗氧化剂谷胱甘肽GSH的水平。

“适量乳铁蛋白，可以抑制病毒复制，与致病菌争夺铁离子致其死亡，促进免疫细胞功能，改善免疫调节，上调谷胱甘肽活性。A2型蛋白质利于谷胱甘肽GSH的合成，乳铁蛋白可上调谷胱甘肽GSH活性。”她表示，根据此次最新研究结果，A2型蛋白质，和优量乳铁蛋白协同作用，可解决在育儿过程中，家长们对于更好的消化吸收和更好免疫保护的两大诉求。

此外，对于谷胱甘肽GSH对于人体有哪些作用，盛晓阳说：“只含A2型蛋白质、不含A1型的牛奶，能让谷胱甘肽GSH水平翻倍上升。这是因为谷胱甘肽GSH几乎存在于人体的每一个细胞中，能帮助保持正常的免疫系统功能，并具有抗氧化作用、整合解毒作用，同时可以保护巯基酶的活性，并维持红细胞膜结构的稳定。多项研究表明，A1型β-酪蛋白在消化过程中释放的BCM-7会产生胃肠道不适、促炎反应、以及抑制抗氧化物水平。所以摄入仅含有A2型β-酪蛋白、不含A1型的牛奶，能够使这种抗氧化剂-血清谷胱甘肽的提升更为显著。”

最后，谈及此次研究结果对于A2乳品今后的研究方向有哪些参考意义时，盛晓阳认为：“此次研究结果提供了有益的启示。我们可以进一步深入探究A2型蛋白质与其他营养成分之间的互动关系，以更全面地了解其在婴幼儿期间的作用机制。这对于改进配方奶粉或其他相关营养产品的配方设计具有指导意义，从而更好地满足不同年龄阶段的婴幼儿的营养需求。”