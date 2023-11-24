国务院联防联控机制发布6项重点措施

人民网北京11月24日电 （闫妍、陈子源）日前，国务院联防联控机制综合组印发了《关于做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》，指导各地各部门进一步做好冬春季新冠及其他重点传染病防控工作，保护人民群众身体健康。

《关于做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》主要包括6条重点措施：

一是切实落实口岸疫情防控。口岸要严格落实入境人员体温监测、医学巡查、流行病学调查、医学排查等措施，按规定开展新冠病毒变异监测。疾控、卫生健康、海关部门要加强数据共享和信息互通，协同开展风险研判和预测预警。加强主动健康申报相关政策的宣传解读。

二是持续开展疫情动态监测预警。各地要统筹做好新冠、流感和诺如病毒胃肠炎等重点传染病监测，密切跟踪疫情形势变化。加强对网络直报、发热门诊、哨点医院、实验室检测等多源数据的分析利用，有条件的地区结合实际开展急性呼吸道传染病多病原综合监测，强化法定传染病信息报告管理，确保信息报告的及时性和准确性。

三是加强重点机构重点人群防控。各地要加强养老、托幼、学校、社会福利等机构以及空间密闭场所防控，督促做好日常防护和健康监测。强化老年人、基础性疾病患者、儿童等重点人群新冠、流感、肺炎球菌疫苗接种，加强65岁以上老年人等脆弱人群分类分级健康服务和管理。

四是加强医疗救治应对准备。各地要针对冬春季传染病流行形势及呼吸道感染性疾病发病态势统筹调配医疗资源，加强相关救治药品的生产供应保障。动态监测零售药店、医疗机构特别是基层医疗物资供应情况，加强儿童用药适宜剂型保障。

五是持续强化科普宣教。各地要持续做好健康教育和宣传引导，充分利用各级各类媒体开展新冠及其他冬春季重点传染病防控知识宣传和政策解读，及时、准确、客观发布疫情及防控工作信息。

六是强化组织领导和责任落实。各地要强化冬春季传染病防控工作的组织领导，保持适度有序的防控力度和节奏，保持各级联防联控机制有效运转，做好平急转换准备，一旦发现聚集性疫情要及时报告、快速反应、有效处置。