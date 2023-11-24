国家卫健委：高度重视食品安全 严格落实“最严谨的标准”

人民网北京11月24日电 （记者郝帅）11月24日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍提升人民群众食品安全与营养健康获得感有关情况。

会上，国家卫生健康委食品司副司长田建新表示，国家卫生健康委高度重视食品安全和人民健康，围绕落实“最严谨的标准”的要求，坚持以保障公众的健康为宗旨，会同有关部门扎实做好标准相关工作：

一是持续优化完善标准管理制度，打造严谨的标准管理体系。国家卫生健康委从标准的立项、起草、征求意见，到标准的审查、发布各环节建立了一整套管理制度，作出了严格规定。对于标准的审评来讲，国家卫生健康委聘请了多部门、多领域近400名专家对标准进行严格审核技术把关。同时，针对标准执行情况，还进行跟踪评价，发现问题及时修订，这样就对标准的管理形成了一个动态管理的“闭环”。

二是强化标准体系建设，打造严谨的标准指标体系。截至目前，我国一共发布了1563项食品安全国家标准，其中涉及安全指标有2.3万余项，这些指标涵盖了我国居民消费的所有30大类340个小类食品，包括了影响居民饮食安全的主要健康危害因素，覆盖了从食品原料、生产加工到最终产品的全过程，包括从农田到餐桌的全链条。

田建新表示，下一步，国家卫生健康委将持续深化落实“最严谨的标准”要求，不断提升标准的严谨性，配合监管部门和企业抓好标准的落地实施，打造一个既更加适合我国发展实际，又符合国际先进风险管理理念的标准体系，充分发挥标准在“防风险、保健康、促发展”方面的重要作用。