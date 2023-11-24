“预防先行”实现高质量健康管理 第三届“人民健康之星”科普行动走进合肥

为进一步提高慢病知识普及率，促进优质医疗资源下沉，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会学术支持，以岭药业、安徽国胜大药房参与的第三届“人民健康之星”科普行动于11月21日走进安徽合肥。

第三届“人民健康之星”科普行动走进合肥

“预防先行”是实现高质量健康管理的关键。现场，合肥市第三人民医院心内科主任医师钟万生围绕“心脑血管疾病与安全用药”进行健康科普讲座，重点从心脑血管疾病的发病原因、临床特征和防治等多个角度进行讲解，并针对中老年群体慢病防治相关问题答疑释惑。

随着冬季气温下降，心脑血管疾病进入高发期。“寒冷天气容易引起人体血管收缩、血压升高和心率加快，增加血液黏稠度，易形成动脉血栓，诱发急性心肌梗死心脑血管疾病。”钟万生提醒，“有基础疾病的慢病患者在冬季需要格外留意，若出现血糖血压升高、急性胸痛、心慌、心悸等原有症状加重时，应立即就医。”

《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》提出，企业要积极开展科普活动，加大科普投入，促进科普工作与科技研发、产品推广、创新创业、技能培训等有机结合，把科普作为履行社会责任的重要内容。以岭药业东区项目负责人李雪平介绍说：“以岭药业始终秉承‘继承创新，造福人类’的企业宗旨，积极参与公益事业，并以‘通络、养精、动形、静神’中华通络养生八字经为引领，提出慢病防治的新理念，助力健康中国建设。”

安徽国胜大药房连锁总经理卢兴刚表示：“安徽国胜大药房将继续秉承‘专业、优质、平价、便利’的经营理念，引导、激励群众了解、掌握科普知识，践行健康生活方式，降低慢病发病率，提高慢病患者的生活质量。”

合肥市第一人民医院神经内科副主任医师王昌林、安徽省立医院神经内科主治医师郭华陵、安徽中医药大学第一附属医院心血管内科唐卓然在现场开展健康咨询，并为中老年人群提供颈动脉斑块检测、用药咨询、疾病管理等健康服务，让大众了解、关注、重视慢病，学会在日常生活中科学防治慢病。

据了解，第三届“人民健康之星”科普行动将持续以线上线下相结合的方式，联动全国30个城市、数百位健康科普专家、数十万家连锁药店展开，面向药剂师、药店会员以及普通大众开展，以科普讲座、健康咨询、健康达人秀等多种方式，在全国范围引导、激励更多人了解掌握健康科普知识，践行健康生活方式，让更多的慢病患者收获慢病管理经验，提升慢病患者生活质量。