行业热议：关注母婴需求挖掘细分产品 打造有温度的母婴产品

11月22日，由人民网举办的2023国民消费大会母婴消费趋势论坛在北京举办。在主题为“关注市场细分需求 助力美好生活”的圆桌对话中，与会嘉宾认为要进一步拓展母婴消费范围，关注消费观念转变，进一步挖掘细分产品品类，打造更加有温度的母婴产品。

本场圆桌对话由北京工商大学教授高丽华主持，她分享道：“消费是拉动经济发展的重要‘马车’之一，随着医疗保险以及生育补贴等相关政策的逐步落地与日益完善，母婴消费市场潜力正在逐步被激活。母婴市场不仅覆盖母婴产品，还包括母婴服务，关系着更广泛的中国家庭，未来的消费需求需要进一步细分和挖掘。”

北京市政协经济委员会副主任、北京市工商联副主席、振兴国际智库理事长李志起说，母婴用品市场具有一定的特殊性，是由消费观念来驱动市场，包含了母婴人群的衣食住行等多个方面。当前母婴市场上的消费主力是95后的年轻人们，他们的消费水平、消费观念和消费意识影响着市场情况。随着消费者需求的变化，细分产品市场有较大的增长机会，要重点关注消费观念升级和迭代，进一步提升母婴产品品质。“未来的母婴市场科学化、精细化、智能化可能会成为主流。”

如今，消费市场日趋细分化和个性化，汽车领域也是如此。北汽新能源商品创造中心主任孙佳表示，极狐汽车进行场景驱动造车，聚焦细分市场，满足用户个性化需求。针对母婴、亲子市场，极狐考拉团队与将近6000余名宝爸和宝妈做了互动性调研，深刻洞察目标用户对健康空间、安全智能、使用便利等方面的需求。据孙佳介绍，极狐考拉为母婴、亲子出行带来了全方位的解决方案，尤其体现在安全、健康和友好等方面。

交流中，中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举对母婴消费市场如何打好“文化牌”提出了建议。他表示：“首先，在母婴市场越发细分的背景下，每个品牌要树立明确的发展价值观；第二，母婴消费品品牌一定要有温度，注重母亲和孩子之间的特定、珍贵的情感；第三，建议品牌做好社交与社群营销，发挥互联网思维，让品牌精神影响到核心消费群体。”

同时，对于母婴消费品企业如何“竞”出新优势，魏鹏举提出：“母婴市场是非常有个性的赛道，做市场、做产品、做服务要从关注‘人心’出发，切实了解母婴消费者的关键需求。竞争是长期的事情，需要充分抓住母婴消费群体的注意力，发扬自身的独特优势，提高‘被模仿’的门槛。”

在探讨如何既满足大众的普适性的需求，又考虑到个性化的需求时，蒙牛现代牧业业务部市场总经理吴洪涛说，个性化、小众化的需求也可能培育出大市场。企业应该不断创新，尽量满足差异化和个性化需求，同时兼顾大众化需求。以蒙牛为例，横向打通了市场，实现了全生命周期的覆盖，同时又针对不同人群，从婴幼儿、儿童，再到成年人、老年人都有不同的产品。此外，还针对一些特定需求设计了细分产品，例如，针对很多中国人普遍存在的乳糖不耐受问题，通过EHT酶水解技术，三只小牛推出了更适合中国人体质的新一代“软牛奶”，满足了这部分人的牛奶饮用需求，为中国胃造中国奶，这也是企业承担社会责任的体现。

在聊到母婴品牌是否存在“后来者居上”情况时，窝小芽联合创始人兼副总裁林腮玉认为，虽然一些母婴品牌形成了先发优势壁垒，但在母婴赛道有创新企业“后来者居上”情况也很常见。林腮玉以窝小芽深植宝宝辅食赛道为例介绍说，从产研角度来讲，宝宝辅食是一个既细又精的赛道，用户需求非常细腻。窝小芽在2015年即深植该领域，重点从研发发力，以多种创新产品回应客户需求、满足宝宝口味；从渠道角度来讲，母婴品牌整个渠道的“毛细血管”非常细致，但由于现在线上线下整体渠道模式发生变化，新品牌出圈概率会更高；从供应链角度讲，宝宝辅食的国内供应链建设还处于初级阶段，拥有先发优质壁垒的母婴企业在供应链合作上会优于新兴品牌，但新兴品牌却可以以创新、深挖精细赛道打造独有优势。