直播预告：心梗和心衰的预防和管理

随着寒潮来袭，气温骤降，易引起人体血管收缩，导致心血管疾病发生。为了让更多心血管疾病患者或心血管疾病潜在高危人群安稳过冬，人民健康开展心血管疾病科普活动冬日暖“心”行动。

11月24日15:00，中国医学科学院阜外医院健康教育中心副主任医师杨进刚，北京中医药大学东方医院西院区综合内科主任医师李慧做客“人民好医生”客户端，就“心梗和心衰的预防和管理”相关科普与大家进行分享。

专家简介：

杨进刚，国家心血管病中心、中国医学科学院阜外医院健康教育中心主任，《中国循环杂志》编辑部主任，《阜外说心脏》患者教育项目创办人，海峡两岸医药卫生交流协会心血管专业委员会副主任委员。

李慧，北京中医药大学东方医院西院区综合内科主任，先后师从首都国医名师金章安教授、北京中医药大学鲁卫星教授、首届国医大师路志正教授。中国中医药研究促进会理事，中国中医药研究促进会中西医结合心血管病预防与康复委员会副秘书长、常务委员。

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