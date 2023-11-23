徐庆锋：粤港澳中医药融合发展取得显著成效

人民网北京11月23日电 （记者郝帅）11月23日，国家中医药管理局召开新闻发布会，介绍广东建设国家中医药综合改革示范区情况。

会上，当谈到粤港澳中医药融合发展情况时，广东省建设国家中医药综合改革示范区工作领导小组办公室主任、广东省中医药局局长徐庆锋表示，获批建设国家中医药综合改革示范区以来，广东立足粤港澳三地资源禀赋和发展基础，锚定粤港澳大湾区中医药高地建设目标，加快推进中医药现代化、产业化、国际化。在推进规则衔接、制度衔接和融合发展方面取得显著成效。

徐庆锋从四方面进行介绍，一是加强高规格的制度设计。省委、省政府高度重视粤港澳大湾区中医药高地建设。2021-2023年，相继出台《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》《粤港澳大湾区中医药高地建设方案（2020-2025年）》及《有关配套实施方案》《广东省建设国家中医药综合改革示范区实施方案》和《关于推进卫生健康高质量发展的意见》，从发展大局全方位高水平谋划，推进落实。

二是搭建高质量的交流合作平台。开辟粤港澳三地中医药融合发展新路径，广东中医药主管部门联合港澳卫生行政部门成功举办了五届粤港澳大湾区中医药传承创新发展大会，共促成85项中医药合作项目。在粤港澳大湾区服务贸易大会中，设立中医药服务贸易高峰论坛，共商推进中医药服务贸易发展良策，有力推动中医药从大湾区走向世界。

三是健全高效率的协作交流机制。落实《粤澳中医药交流合作框架协议》《粤港澳大湾区中医药传承创新发展合作备忘录》，共同推动粤港澳三地中医药深度融合、高质量发展。成立粤港澳大湾区中医药多领域专业联盟，建立粤港澳大湾区中药标准和中医药人才协同机制，有效促进了湾区内中医药交流合作。

四是完善高水平的多元服务功能。加大港澳中医药人才培养和发展路径。广东中医药院校招录港澳学生规模持续名列全国首位。支持港澳中医师在大湾区内地执业，目前已有204名港澳中医师在广东省内医疗机构执业创业。选派中医药专家支持香港中医医院建设。实施“大湾区中医访问学者计划”向港澳派遣中医专家，共同探索中西医结合新模式和培养高水平中医药人才的新路径。