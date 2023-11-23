让学生在课间“动起来”（暖闻热评）

【关键词】课间十分钟

【事件】在天津市，宝坻区双站路小学每遇高温、雨雪等天气，便在课间开展十分钟室内操活动；在吉林省长春市，朝阳区明德小学以课桌舞、“小小贪吃蛇”等集体游戏为抓手，增强课间活动趣味性；在云南省昆明市，盘龙区新迎第二小学因地制宜，把跳绳作为学生的主要课余运动项目。一段时间以来，各地中小学校因地制宜丰富课间活动内容，让课间更热闹，让学生更欢乐。

【点评】

“听那丁零零的下课铃声送来十分钟，来吧，来吧，来吧，大家都来轻松轻松。”充满欢声笑语的课间活动，是不少人的温暖回忆。近年来，随着教育改革的深入推进，不少学校更加重视学生课间活动，促进中小学生的身心健康和全面发展。

保障课间休息和活动的时间，既是尊重教育教学规律的体现，也是孩子健康成长的必然要求。在浙江省温州市实验小学，班级教室设置游戏角，飞行棋、自制古诗卡等益智类小游戏多种多样；在广东省深圳市盐田区云海学校，教学楼每层都布置了科学互动角，“发电轮”“音乐喷泉”等十几个交互式科技项目在课间对同学们开放。这些丰富多彩的课间活动，帮助学生们在紧张专注的课堂学习之后，放松身心、缓解疲劳，更好投入下一节课的学习。校园生活的适度“留白”，也有着知识学习所不具备的教育价值。在运动游戏中锻炼身体，在谈天说地中了解自我、他人和社会，在自由玩耍中培养默契、增进友情，短短的十分钟，给了孩子们释放天性、强健体魄、结交朋友和探索世界的宝贵机会。

确保课间生动活泼又安全有序，是学校开展教学活动的题中应有之义。教育部颁布的《未成年人学校保护规定》明确提出，学校不得对学生在课间及其他非教学时间的正当交流、游戏、出教室活动等言行自由设置不必要的约束。为了确保学生在课间有充足活动时间，已经有教育部门对占用课间时间讲课、限制学生课间自由活动的情况进行排查，并督促整改。加强监管，引导中小学校正视学生课间活动需求，落实管理责任，才能让孩子们尽情享受课间休息的时光。

如何保障学生进行安全、有序的课间活动，考验着学校的管理智慧。学校既要做好活动环境管理，为孩子们创设安全的活动空间，又要加强对学生的安全教育，告诉学生们哪些行为危险，在课间休息时该如何正确活动。有条件的学校，不妨在易发生安全风险的点位设置“护导”岗位，及时看护学生，防止事故发生。完善相关机制，将规定落实到日常教学中，就能把安全网越织越密，为学生在课间“动起来”保驾护航。

户外活动，难免存在一定风险。对于在校园管理规范、校内设施安全到位的情况下发生的意外，社会和家长多一些理解与包容，就能为学校的实践探索营造宽松的氛围。这是观念问题，更是责任分配的问题。当前，北京市、上海市、湖北省等多地出台中小学校学生伤害事故处理条例，从法律层面对事故各方责任进行了严格界定。健全安全风险分担机制，学校、家庭、社会多方携手、相向而行，学生下课时就能玩得舒心、动得安心。

培养人格健全、身心健康的人，是重要的教育目标。发挥好课间十分钟的作用，有益于学生的全面发展。遵循教育规律和学生成长规律，引导学生合理开展课间活动，孩子们将在欢乐中成长为一棵棵“参天大树”。

《 人民日报 》（ 2023年11月23日 05 版）