吸引乡村青年 壮大村医队伍（现场评论）

建好长效机制，形成育人、用人、留人的良性循环，更好激发基层医疗队伍的活力

“每当看到村民服用我开的药后病情好转，就特别开心。”在浙江省湖州市安吉县天荒坪镇横路村卫生服务站，95后村医潘愫愫为村民诊疗时与记者分享从业感受。去年底，潘愫愫取得乡村全科执业助理医师资格证后，便回村服务。问起为何愿意扎根乡村，她笑盈盈地说：“我在横路村长大，小时候医生用针灸给我治病，想着以后当个医生。现在实现了梦想，离家又近。”

在安吉，变化显而易见。曾经关门数年的村卫生服务站重新启用，越来越多像潘愫愫这样的青年成为村医。这得益于安吉2018年开始探索的“中医师承定向培养”模式：选拔当地农村青年，拨专款、配师父、给编制，完成4年培训后回村行医。安吉的实践，为解决乡村医生“青黄不接”难题提供了思路。

充实乡村医生队伍，关键在于吸引人才。近年来，从开展卫生人才“县管乡用、乡聘村用”政策，到实施大学生乡村医生专项计划，各地采取一系列务实举措，致力于培育壮大乡村医生队伍。在基层，年轻村医职业落差大、岗位认同度不高等问题依然存在。采访时，一位相关负责人感慨：“壮大村医队伍，不仅要解决待遇问题、吃住问题，还有生活习惯、人文环境融入的问题。”正是在这个意义上，“中医师承定向培养”模式专注从当地选拔热爱中医药、有志于村医事业的青年，实现了育人、用人、留人的统一。

搭平台、建机制，培养村医要增强系统思维，从培训、上岗、执业等方面统筹安排。“中医师承定向培养”模式，要求学员接受4年培训，理论学习、师承学习、医院轮转实习缺一不可。学员在取得传统医学师承出师证和乡村全科执业助理医师资格证、定向回到村级卫生服务站后，还需要为他们解决人事编制、薪资待遇等问题。目前，安吉30名取得乡村全科执业助理医师资格人员已纳入事业编制人员管理。加大支持保障力度，落细落实待遇保障与激励政策，才能让乡村医生多一些职业认同感、获得感。

搭事业舞台、畅晋升平台，人才自会聚集。如今，潘愫愫每周都抽出时间到安吉县中医医院跟师抄方。提供更多培训、进修等机会，既能提高村医专业能力和实践技能，也有利于拓宽其职业发展空间，更好服务群众。未来，职称评定政策能否跟上、扶持措施能否持续，都事关建好长效机制。形成育人、用人、留人的良性循环，就能有效减少人才流失，更好激发基层医疗队伍的活力。

健全完善乡村医疗卫生体系，是筑牢亿万农民群众健康的“第一道防线”，也是全面推进乡村振兴的题中应有之义。从实践来看，一些地方通过优质资源下沉、上下联动，着力提升基层卫生服务能力。比如，乡村医生可在医共体、医联体平台的帮助下，提升专业技能、共享医疗资源。这说明，发展乡村医疗卫生事业，人才只是一方面，还应多措并举、整合资源，推进县域内医疗卫生服务一体化，织牢城乡基层医疗卫生服务网。

党的二十大报告提出：“发展壮大医疗卫生队伍，把工作重点放在农村和社区。”与年轻村医们交谈，记者真切感受到蓬勃的朝气、奋进的动力。推动更多强基层、惠民生的政策举措落地见效，让村医在广袤的乡村舞台上尽展才华，健康中国建设将迈出更坚实的步伐。

（作者为本报经济社会部记者）

《 人民日报 》（ 2023年11月23日 05 版）