增肌肉、调血脂 给大家推荐这种高蛋白食物

肌肉，对人体健康至关重要。然而，从三四十岁开始，人体的肌肉量开始走下坡路。而伴随着肌肉量的减少，肥胖、骨折、糖尿病等许多疾病都会“不请自来”，严重损害全身健康。

大家可以用一个小方法来自测是否存在肌肉衰减：坐位，屈膝 90 度，找到小腿肚最粗的部位，用双手的食指和拇指绕成环围住小腿。如果手指攥不上，说明肌肉较发达；手指刚好攥上，可能肌肉有减少风险；手指重叠，很可能预示肌肉衰减严重。

哪些富含蛋白质的食物更利于肌肉合成？

不管是否存在肌肉衰减，日常一定要综合运用饮食和锻炼的方法，以防肌肉出现衰减。

防肌肉衰减，补充蛋白质非常重要。

蛋白质是肌肉的物质基础，一般成人每公斤体重每日需要1.2-1.5g的蛋白质。

简单的口诀是记住“四个二”：即每天两袋牛奶（常规一袋250ml），两个鸡蛋（胆固醇过高的人可以只吃蛋白），二两瘦肉（白肉为主，红肉为辅），二两豆制品。

这样搭配也能满足一天的优质蛋白质需求。

哪些食物富含支链氨基酸？

尤其推荐富含支链氨基酸的食物。支链氨基酸包括亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸，它们在促进蛋白质合成方面，比别的氨基酸类型效果更好。

可能出乎很多人的意料，大豆，包括黄豆和黑豆支链氨基酸含量比一般的肉类还要高。因此，增肌补充蛋白质，大豆必不可少。作为一种植物，大豆的蛋白质营养价值可以与牛肉相媲美，是植物蛋白中的佼佼者。

更难能可贵的是，现在很多人血脂超标，不敢多吃肉类，怕升血脂，而大豆，不仅能补充蛋白质，还有调血脂的作用。

大豆调节血脂的能力是全方位的，无论是甘油三酯，胆固醇都能调节。大豆能使坏胆固醇（低密度胆固醇）降低，保护好胆固醇（高密度胆固醇）不降低。它对高血脂的人可以降血脂，对于血脂正常的人，不会让你血脂掉到正常值以下。

日常怎么吃大豆比较好？

给大家推荐这3种吃法，可以交替换着吃。

1.豆浆

喝豆浆尽量不要加糖，不要搭配油条等油炸食品，可以搭配杂粮馒头、肉菜包子、全麦面包等主食及蔬菜。痛风或高尿酸血症患者，不要大量喝豆浆。

2.豆腐

食用大豆直接制成的食品，人体对其蛋白质的消化吸收率只有65%。而制成豆腐食用，消化吸收率就可以提高到92%至95%。

一般成人可以一天或者隔一天吃二两左右的豆腐。白豆腐、东北大豆腐、南豆腐、盒装的豆腐都是不错的选择。

由于豆腐在制作过程中，嘌呤随水有流失，所以痛风患者在非急性发作期，可适量食用。

3.其他豆制品

素鸡，豆腐干等豆制品也可以适量食用。而炸豆泡、炸豆皮、超市里的各种油豆腐，则少吃为好。

在量上，中国营养学会推荐一般成人每天吃大豆25克及以上，25克大豆相当于72克北豆腐，140克南豆腐，365毫升豆浆，175克内酯豆腐，55克豆腐干，40克豆腐丝。

在日常膳食中，豆制品和肉可以有一定量的等量替代，多食用了豆制品就可以相应减少肉的摄入，豆制品和肉加在一起，一天不超过五两，将大豆和肉类混搭着吃，健康又增肌。

文/于康（北京协和医院临床营养科教授）