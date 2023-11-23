山楂板栗不能混着吃，会导致胃石？

最近，超市里的山楂板栗都上市了，作为应季的美食，不少人都会买着吃。然而，最近一条“医生提醒山楂板栗不能混着吃”的消息上了热搜。原来，一名网友因同食山楂和板栗，经诊断确诊为胃炎、胃石。那么，山楂和板栗一起吃真的会导致胃石吗？大家还能放心吃山楂和板栗吗？

胃石会对人体有什么伤害？

腹部不适或可能导致胃溃疡、上消化道出血等

胃石，又称胃结石、胃石症，是患者摄入不能消化的物质在胃内潴留形成的团块状物质，这些物质既不能被消化，也不能顺利通过幽门部，在胃内停留时间变长，在胃酸的作用下逐渐形成结石。

胃石患者会出现腹部不适的症状，从而影响正常进食，也可能因结石摩擦引起胃黏膜损伤导致胃溃疡。少数甚至会因为溃疡导致上消化道出血，极少情况下结石嵌顿可能导致小肠梗阻，肠壁坏死、穿孔。所以，如果有胃石，一定要尽早治疗。

根据胃石成分的组成，大致可分为四类：植物性结石、毛发性结石、药物性结石和混合性结石。

1.植物性胃石：这是最常见的一种胃石，主要由各种未消化的植物成分组成，包括鞣酸、纤维素、果胶、胶质等，其中，柿子石（包括柿饼）、山楂石是最常见的植物性结石。

2.毛发性结石：由毛发组成，也可混有毛线及动物毛等，多见于有吞食毛发习惯的人。

3.药物性胃石：长期服用含钙、铋等无机化学药物或制酸药（如氢氧化铝凝胶、磷酸钙）等形成。这些药物可在胃内沉淀，也可在胃酸作用下形成小团块与食物残渣聚结在一起形成胃石。

4.混合性胃石：由多种成分混合而形成的胃石。

哪些情况和人群容易得胃石？

老年人、糖尿病患者和有消化性溃疡等人群

形成胃石需要两个基本条件：不能消化的物质，在胃里与胃接触增加。

只要是容易发生这些情况的人，他们就容易产生胃石。从目前胃石症患者的流行病学调查分析来看，胃石易发生在老年人群、糖尿病患者，既往有消化性溃疡等胃部疾病的人群。

1.胃功能差的人：成人胃石的形成原因与复杂的胃内环境变化有关，消化性溃疡、慢性胃炎、克罗恩病、肿瘤、胃肠道的脱水等，都是胃石的高危因素。

2.糖尿病患者：糖尿病患者的胃排空通常比较慢，也相对容易形成胃结石。

3.老年人：特别强调，老年人胃肠道功能减退，心脑血管、内分泌、神经系统等基础病多，行腹部手术的比例也比年轻人多，更容易形成胃结石。

4.儿童、不小心吞了异物、异食癖、智力障碍、精神疾病和乳糜泻等：也可能导致胃石。

总的来说，胃功能差的人（如胃术后、胃炎、胃溃疡等），如果吃了不好消化的东西，就可能产生胃石。

山楂板栗一起吃会得胃石？

这其实恰好颠倒了因果

热搜里说山楂板栗不能一起吃，山楂里含有鞣酸，板栗里有很多膳食纤维和淀粉，会导致胃石。

其实，这恰好颠倒了因果。

一些山楂确实含有大量的鞣酸，板栗中的膳食纤维也的确比较多。在胃酸作用下，鞣酸与蛋白结合形成不溶于水的沉淀物，同时其中的果胶、树胶遇酸也可发生凝结，并将果皮、纤维及食物残渣胶着在一起形成凝块，进而形成胃石。

但对于正常人来说，这样吃并不会有什么问题。只是一些胃肠道功能不好的朋友，才会形成胃石。

比如，有胃溃疡、胃炎等消化道疾病的人，他们容易发生胃反酸，然后刚好吃了这些食物，大量鞣酸、胶质、膳食纤维等物质会与胃酸发生化学反应，生成不溶于水的沉淀物，慢慢形成团状凝块，就成了胃石。

另外，也并不是所有的山楂都有很多的鞣酸。实际上，经过脱涩处理正规售卖的山楂，鞣酸含量一般都很低。不然也不会有人买着吃，因为如果鞣酸含量高，味道会特别涩，很难吃。

还有一个细节很多人也忽视了。如果仔细看这个网友的病例能发现，他一年前做胃镜就已经检出浅表性胃炎了，实际病史可能更久。刚好最近他又吃了比较多的山楂和板栗，就导致形成胃石。

实际上，山楂和板栗混着吃是没有什么特别禁忌的，目前并没有证据表明吃山楂会直接导致正常（健康）人得胃结石。

还能吃山楂和板栗吗？

几个建议让你吃得安全

胃石是一种罕见的疾病，总体发病率很低，因为吃山楂和板栗导致胃石的概率就更低了，所以并不用太担心。建议大家：

1.山楂确实有鞣酸、胶质等物质，鞣酸的特点是味道很涩，并不好吃，如果你不巧吃到的山楂很涩、不好吃，那就不要吃了。也不要随意去购买或者吃一些路边售卖的或者野山楂，鞣酸可能会多一些。

2.正规超市、网店里卖的成熟的山楂中鞣酸含量一般都很少。对于正常人来说，只要你吃了并没有不舒服，就可以放心吃。

3.适量吃。山楂板栗虽然好吃，但建议大家在任何时候吃东西，都谨记适量的原则，按照膳食宝塔的推荐，不要多吃，更不要每天都吃很多。即使对于健康人，短时间内吃太多，也会增加胃肠道的消化负担，长此以往胃肠道的功能也会受损，进而增加胃石等胃肠道疾病风险。

4.胃酸分泌过多及胃动力不好的人，或者患有胃炎、胃溃疡等胃部疾病的人，或者最近刚做过胃部手术，尽量不要吃山楂等鞣酸含量高的水果和板栗等膳食纤维很多的食物，尤其是味道太涩、未成熟的山楂等，更不要空腹吃。

5.如果你吃了山楂和板栗，经常会觉得胃部不适，就不要这样吃了。这说明你的胃功能可能有问题，最好抽空去医院检查，避免病情加重。

所以，目前没有充分证据表明，吃山楂以及山楂和板栗混着吃会直接导致健康人得胃结石，因而大家不必过于担忧。喜欢吃山楂和板栗的朋友可以放心吃，但要注意控制量，不要一次大量食用。

（文章由“科学辟谣”ID：Science_Facts特约供稿，转载请注明出处。）

文/阮光峰 科信食品与健康信息交流中心副主任