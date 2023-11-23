手机开屏广告任性跳转成为“槽点”

本报讯（记者 王薇）昨天，中消协发布“双11”消费维权舆情分析报告。报告显示，除优惠价格争议、假冒伪劣、售后服务差等老问题外，价格垄断、软件开屏广告等也给消费者带来负面体验。

监测发现，今年“双11”期间消费维权问题集中在直播带货乱象、商品质量问题、手机软件广告不良体验、促销价格争议等方面。其中，在直播带货中，靠审丑发迹的主播正在引发更多人的反感，而商品质量问题中，直播间假冒伪劣问题表现更突出。

手机软件广告不良体验成为人们的“槽点”，手机软件广告诸多强制跳转方式令消费者防不胜防，分外头疼。中消协点名消费者常被手机“摇一摇”跳转广告打扰的情况。消费者吐槽，一不小心就会跳转到购物软件的“双11”专场，感到不堪其扰。

对于“促销价格争议”中消协分析，总体趋势波动上升，10月31日、11月10日、11月13日吐槽集中出现，其中11月10日信息量最高。话题主要为随意变更优惠政策、活动临近结束忽然降价、不保价、诱导消费者取消订单等问题。中消协分析指出，今年的平台、商家套路化繁为简，同归于“低价”，但也由此衍生出更多新的竞争。首先，“价格力”是今年各大平台强化用户黏性的关键，然而今年仍旧出现了付尾款后优惠政策调整甚至直接降价的情况，消费者纷纷表示“遭遇背刺”。低价“血拼”背后，商家和平台应认识到，优惠政策的制定应遵循市场规律和契约精神，先提价再降价套路要不得，二次降价的朝令夕改也会伤及消费者感情和品牌形象。

今年“双11”是中小商家参与最多的一次，也是互联网平台参与最多的一次，这些“新鲜血液”底子相对薄弱。直播“翻车”乱象背后，有追逐流量导致的低俗带货、虚假宣传，有渴求收益导致的假冒伪劣、退款纠纷，有制度不健全导致的售后服务欠缺。商家和品牌既需要更加贴心的帮扶政策，也需要更为严格的监管措施，以便在低价之外，寻求品质和服务的提升，适应消费多元化趋势。