呼吸道传染病患儿推荐优先选择基层首诊

当前，北京市已进入呼吸道传染病高发季节，呈现多种病原体共同流行的态势，儿童作为易感人群，感染人数更是大幅上升。昨日，北京青年报记者从首都医科大学附属北京儿童医院了解到，为应对本次感染高峰，北京儿童医院统筹全院医疗资源，调整内科系统专业/专病门诊的人员投入，向内科/发热咳嗽门诊倾斜，开设肺炎序贯治疗门诊，调整住院床位，内科系统科室均开放床位收治肺炎患儿，保障各类患儿就医需求。此外，首都医科大学附属北京儿童医院副院长赵成松也表示，为避免交叉感染，家长可根据患儿病情优先选择附近医院首诊，同时不必重复就诊。北青报记者了解到，目前北京开展互联网诊疗服务的医院共有242家，为减少线下候诊排队等情况，家长也可以选择互联网诊疗服务。

大部分病毒性感染无需输液治疗

北京儿童医院专家介绍，本次呼吸道传染病呈现多病原共同流行的趋势，目前感染高峰是以支原体感染、流感、腺病毒感染这样一些常见的呼吸道疾病为主。近期支原体感染的病人数量在下降，但流感等其他呼吸道病毒感染性疾病呈上升趋势。

发热是这些呼吸道传染病的共同特征之一，那么孩子发热需要立即到医院就医吗？北京儿童医院专家介绍，对待孩子发热或发热伴有咳嗽症状，首先要区分年龄。如果是比较小的婴儿，特别是三个月以内的婴儿出现了明显的发热，伴有或者不伴有呼吸道症状，都建议家长及时带患儿就医。

如果是年龄比较大的儿童，甚至是学龄期以上的儿童，出现了高热伴有轻微的呼吸道症状，而没有其他全身的表现，这个时候建议家长居家观察，使用一些对症的药物。如果患儿持续高热3~5天，或伴有明显的呼吸系统症状加重，甚至出现其他症状，这个时候建议家长及时带患儿就医。

赵成松介绍，呼吸道多病原，在密闭的环境中容易产生交叉感染。近期北京儿童医院就诊人数较多，存在交叉感染风险，建议家长在患儿发病初期优先就近就诊。“目前我市一般医院都可以对儿童呼吸道疾病进行常规治疗，药物也非常可及，家长不必过于焦虑。”赵成松说

此外，赵成松表示，病毒感染是有一个病程的，建议家长多观察患儿病情变化，不要着急反复就诊。“有的家长认为输液好得快，这是一个误区。”赵成松说，其实大部分病毒性感染不需要输液治疗，家长可遵医嘱用药。

家长可选择互联网医疗

作为线下诊疗的有效补充，互联网诊疗也能发挥很好的作用，据北京市卫健委此前介绍，目前北京共建成62家互联网医院，开展互联网诊疗服务的医院共有242家。对于流感等呼吸道疾病易感的儿童而言，通过互联网问诊能够有效降低交叉感染风险。“对于上班族家长而言，可以利用下班后晚间时间使用互联网诊疗，避免往返医院奔波之累，也能提高就诊效率。”赵成松说。

那么什么情况下家长可以选择互联网诊疗？北京儿童医院相关专家表示，一是长期慢性疾病的患儿，在以往正规治疗的基础上，可以通过互联网诊疗的方式，减少在呼吸道感染高发季节来医院就诊，避免交叉感染的风险。二是年龄比较大的儿童，如果一般情况比较好，只出现了发热咳嗽症状，且在就近医院已经完成了必要的像血常规等相关检查，若家长仍不放心，可通过互联网诊疗的方式进行线上问诊。当患儿出现症状明显加重或者伴有全身其他系统症状时，建议及时线下就诊。

那么该如何使用互联网诊疗？以北京儿童医院为例，有北京儿童医院就诊二维码后，家长关注微信“北京儿童医院服务号”，底部菜单栏依次选择“医疗服务”—“互联网诊疗”，即可预约相关科室号源并就诊。医生将在预约时段内以视频方式发送接诊服务，点击“接听视频”按钮即可与医生进行视频问诊。根据患者的病情，医生可在线开具院外处方、本院自制剂和检查化验单。诊疗结束后，家长可前往“我的记录”中点击本次就诊的“处方及导诊单”。院外处方药品可选择自行提取或寄送到家，院内自制剂邮寄到家；检查检验开具后可在3个月内缴费，后续流程与线下一致。

内科系统科室均开放床位收治患儿

为应对此次呼吸道感染高峰，赵成松告诉北青报记者，北京儿童医院统筹全院医疗资源，保障各类患儿就医需求。为提升收治能力，北京儿童医院调整内科系统专业/专病门诊的人员投入，向内科/发热咳嗽门诊倾斜，出诊医生人数根据病人数量实行动态调整。为保障危重症患儿救治，医院开设肺炎序贯治疗门诊，对门诊肺炎患儿给予治疗方案的调整，有效识别危重患儿，降低重症发生风险，最大限度地将有限的床位留给了最需要住院的患儿。此外医院还调整住院床位，内科系统科室均开放床位收治肺炎患儿，在北京儿童医院托管的顺义妇儿医院增设30张床位，由呼吸专家前往指导，提升整体收治能力。检验、影像、药学及收费窗口联动，增加工作人员数量，延长工作时间，保障临床需求。

赵成松介绍，北京儿童医院坚持中西医并重，牵头制定了北京市《儿童肺炎支原体肺炎中西医结合诊疗方案(2023版)》，在全院呼吸道感染患儿中，目前中药使用率达93%，包括中成药、院内制剂和中药饮片。针对呼吸道感染恢复期尚有遗留症状和反复呼吸道感染的患儿，中医科开设了呼吸道感染恢复期中医调理专业门诊，满足患儿多样化需求。医院提供优质服务，改善患儿就医体验。医院不断增派护理人员支援发热咳嗽门诊、内科门诊、输液室等，加强巡视，解答家长问题；开发了“就诊顺序查询”的二维码，辅医、保安、保洁均佩戴二维码的标识牌，加大宣传力度；增加温馨提示的电子屏，将就诊流程、等候、验血等事宜告知清晰。