寒潮今起袭京迎断崖式降温

本报讯（记者 赵婷婷）此轮强冷空气的先锋已于昨日抵京，偏北风拉开了此次寒潮过程的序幕。北京市气象台预计，今起三天（23日至25日），北京将经历“断崖式”降温，白天最高气温将降至3℃左右，夜间最低气温更将降至-8℃，市民一定要做好防寒保暖措施，谨防感冒。

北京入冬已有半个来月的时间了，不过，由于前期气温偏高，目前京城街头仍然可以看到不少秋意。不过，在昨天进入小雪节气后，一次强劲的寒潮过程紧随而来，强劲的北风呼啸之下，脆弱的树叶很快就会掉光，北京即将正式开启冬天的景色模式。此次冷空气到来之前，北京经历了几天小暖阳的日子。昨天早晨，南郊观象台最低气温3.2℃，体感偏冷。不过，在北风搅动升温作用下，白天最高气温升到了15℃左右。 强冷空气已经虎视眈眈，冬日小暖阳很快就要落幕了。“受强冷空气影响，本市在22日的午后到24日会迎来一次寒潮天气，这次寒潮天气过程将会带来明显的大风和降温。”据北京市气象台首席预报员赵炜介绍。

昨天上午，此轮强冷空气的前锋——偏北风自西北方向进入本市，并逐渐推开影响全市。“此次寒潮过程中的北风是比较强的。大风将一直持续到23日的后半夜，本市全域都会有比较明显的北风，风力可达4、5级，最强的时候，在平原地区会有7、8级左右的大风，山区甚至会更强一些，达到9级以上。”赵炜介绍。

由于此前气温偏高，此次降温空间很大，势头很猛烈。“预计48小时内最高和最低气温的降幅都会达到10℃。”赵炜介绍，今起三天，北京白天最高气温大幅下降。今天白天北京平原地区最高气温将降至3℃，与昨日相比降幅达到12℃。 今天夜间最低气温更将降至-8℃。“这次降温过程有一个特点，就是它会分阶段波动性进行——先降一次温，然后再降一次温，不像以往的冷空气是一次性24小时猛烈降温。”赵炜介绍，夜间最低气温是寒潮天气中气象部门比较关注的一个温度指标。此次寒潮天气过程中，预计最低气温会从22日夜间的3.2℃开始下降，整个过程中最低气温会降到-8℃左右，也就是说最低气温的降幅也超过了10℃。

据北京市气象台首席预报员张琳娜介绍，受高空槽过境影响，22日傍晚至前半夜，本市西部山区有小雪。除此之外，由于此次强冷空气带着大风持续时间较长，使得湿度不足，其他大部分地区将无法见到雪花。目前，北京市气象台已经先后发布了寒潮蓝色预警和大风蓝色预警信号，气象部门提醒市民，大风天气下广大市民应远离高大建筑物、广告牌、临时搭建物，谨防高空坠物。天干物燥，市民严禁野外用火，以免发生森林火灾。气温骤降，风寒效应明显，户外活动需注意添衣保暖，以防感冒。