小小二维码满足消费者的多样化需求

细心的消费者会发现，近期不少预制食品的外包装上多了一个拇指大小的二维码。用手机扫描这个二维码，可以看到该食品的配料表、生产日期等更全面的信息，有的二维码扫完后还能实现视频、语音播报。

这个二维码就是我国目前正在试点的数字标签。11月21日，来自20余家食品企业的30余款首批数字标签试点产品在北京的一家商超集中亮相，涉及植物油、肉制品、方便食品、坚果、饮用水等类别，给消费者提供更好的体验。

数字标签试点工作由国家卫生健康委今年启动，并委托国家食品安全风险评估中心（以下简称“食品评估中心”）会同中国食品工业协会、北京市卫生健康委、中国物品编码中心共同开展。

数字标签解决行业痛点

近年来，公众对食品安全和营养健康的需求提升，消费者更加注重阅读食品标签，合理选择食品。随着食品标签标示信息的增多，受传统标签版面限制，部分标签字号偏小等情况，在一定程度上给消费者带来不便。数字标签正是为解决这个痛点而生。

有企业代表说：“部分食品产品的包装面积有限，对于标签信息较多的食品，企业在标签设计时也有不便。数字标签字体可进一步放大，更好地服务消费者。”

数字标签也为食品生产经营的管理提供了便利，有企业负责人表示：“通过数字标签，可在食品流通和经营环节更准确、更全面地展示食品信息，提高工作效率 。”

谈到食品标签的作用，第十四届全国政协委员、中国工程院院士孙宝国表示：“食品标签承载着保障食品安全、传递食品信息、宣传食品产品等多重功能，但我国消费者对于食品标签的认知还存在不足，食品标签的管理也有待进一步完善，期待新修订《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》（GB 7718）进一步规范标示要求，并尽快发布，更好地服务于百姓健康和行业创新发展。”

据了解，目前已有20余家企业，超过40款产品加入了数字化标签的试点工作，覆盖乳制品、饮料、包装饮用水、方便食品、肉制品、植物油、糖果等主要食品类别。部分产品已经进入市场，其他产品预计也将在年底前陆续进入市场。

我国食品安全标准从跟跑到领跑

记者在北京的商超扫描了几个食品包装上的二维码后发现，呈现出来的信息丰富程度参差不齐，有的有视频、图像等，有的只有几行字。

据了解，为让数字标签更加规范化，确保这一食品标准的新载体能真实准确地向消费者传递食品相关信息，食品评估中心正在组织修订的《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》（GB 7718）纳入了数字标签要求，将对数字标签的应用原则、要求和展示内容进行规定，为食品生产经营和市场监管提供规范依据。

食品评估中心总顾问、中国工程院院士陈君石表示：“目前国际法典委员会和一些国家开始了数字标签的研究，但普遍处于起步阶段。我国开展数字标签的试点，并将在国标中纳入对数字标签的要求，已经走在了世界前列，体现出我国在食品安全标准领域，逐步从跟跑者向领跑者转变。”

除了数字标签之外，新修订的食品安全国家标准对于食品日期、食品生产、营养标签等要求都进行了完善，同时契合绿色可持续发展和反食物浪费的总要求。

国家卫生健康委食品司相关负责人表示，未来，将进一步扩大试点范围，让更多消费者体验到数字标签的便利，同时会同相关部门加快标签标准的发布，推动数字标签全面应用，为人民健康和食品产业高质量发展保驾护航。