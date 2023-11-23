谨防婴幼儿感染呼吸道合胞病毒

近期，流感、呼吸道合胞病毒、腺病毒似乎已取代支原体，成为新一轮感染高峰的主要病原体。北京市疾控中心副主任、流行病学首席专家王全意介绍，从呼吸道病原学监测结果来看，当前北京市全人群呼吸道感染报告病例数居前三的依次为流感、鼻病毒感染、呼吸道合胞病毒感染。

“呼吸道合胞病毒是一种很常见的病毒类型，是今冬流行的主要病原体之一。”北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾接受科技日报记者采访时称。

一年四季可发生，冬春季高发

“呼吸道合胞病毒通过飞沫和密切接触传播，一年四季均可发生。不过，冬春季气温低、干燥，适宜病毒存活，与此同时人体呼吸道防御能力下降，所以呼吸道合胞病毒和其他病毒一样，在冬春季更为常见。”李侗曾说。

哪些人易感染呼吸道合胞病毒？

李侗曾表示：“肺炎支原体好发于5岁以上儿童，呼吸道合胞病毒的易感人群是5岁以下特别是2岁以下的婴幼儿，也有部分年龄较大的儿童感染呼吸道合胞病毒。另外，成年人免疫力降低或出现免疫缺陷时也可能感染呼吸道合胞病毒。”

“呼吸道合胞病毒感染多表现为上呼吸道感染症状，包括发热、鼻塞、流涕、咳嗽、咳痰等。”李侗曾说，“呼吸道合胞病毒感染以轻症为主，特别是成人感染后的病症与普通感冒差不多。”

如何区分呼吸道合胞病毒和其他常见呼吸道病原体感染？

“肺炎支原体感染可能引起反复高烧、剧烈咳嗽，呼吸道合胞病毒感染出现这类症状较少；与腺病毒和鼻病毒相比，呼吸道合胞病毒感染更常见、发病率更高。与流感相比，呼吸道合胞病毒感染后的症状总体要轻一些。”李侗曾告诉记者。

不过，呼吸道疾病感染的早期症状区别不明显，通过核酸检测等实验手段才能明确具体的病原体类型。

轻症可自愈，1岁以下宝宝易发展成危重症

李侗曾表示：“呼吸道合胞病毒感染以轻症为主，一般1周左右就会自愈。不需要太紧张。”

“但要特别注意，1岁以下的婴幼儿感染呼吸道合胞病毒后更易出现危重症，比如伴有喘息，6月龄以下感染者可能出现窒息甚至是呼吸衰竭的风险。”李侗曾强调，“1岁以下的孩子排痰能力较差，出现感染症状后要更加密切观察其体温、精神状态、呼吸频率等。如果持续高热3天以上，出现憋喘、紫绀、呼吸急促等现象，提示可能有肺炎，要及时就诊。”

“呼吸道合胞病毒感染没有特效药物。”李侗曾表示，“针对呼吸道合胞病毒感染，主要是采取对症治疗。对于一些重症和危重症患者，可以采取的措施包括吸氧、呼吸机治疗、雾化、用吸痰管排痰等，有些感染者可能要进行肺灌洗等。”

据悉，今年5月，全球上市了两款呼吸道合胞病毒疫苗，但只适用于老年人。“由于没有针对婴幼儿的呼吸道合胞病毒疫苗，所以婴幼儿一定要做好防护。”

北京儿童医院呼吸一科主任医师秦强表示，预防呼吸道合胞病毒感染，要养成良好的卫生习惯，要勤洗手、常通风，在人群密集场所要佩戴口罩，注意咳嗽礼仪。此外，要注意营养均衡，保障充足睡眠，提高机体免疫力，低龄婴幼儿避免前往人员密集场所。