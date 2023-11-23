魏建国：建立完善内需体系 增强国民消费发展内动力

“当前，促进国民消费要建立在增强内需动力和建立完善的内需体系基础上。”11月22日，主题为“新周期 新需求 新发展”的2023国民消费大会在北京举办。会上，商务部原副部长、中国国际经济交流中心副理事长魏建国在主旨发言时分享了以上观点。

关于完善的内需体系应有哪些特征，魏建国从三方面进行了分析。他表示，首先是政府层面将发展导向逐步由“加大投资”转变为“刺激消费”，坚持扩大内需战略基点，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，以创新驱动及高质量供给来引领和创造新需求。

第二，财政部门实施积极、稳健的财政货币政策。“当前，我国社会整体消费欲望呈现降低趋势，购买力略显不足，社会有效需求有减弱趋势。在此背景下，增发国债等举措对投资和消费市场，有一定的促动和保障作用。”魏建国说。

第三，我国的高质量服务消费正在逐步完善。服务消费不是一个单纯的消费问题，应放在服务经济、服务生态的大背景下去思考，涉及养老、教育、医疗、旅游等多个方面，对于增进民生福祉、满足人民的美好生活需要有重要意义。

与此同时，魏建国也对如何建立完善的内需体系提出三点建议：第一，建设完善的内需体系应加强多部门协调合作，完善顶层设计，避免“单兵推进”及“零打碎敲”，形成发展合力。第二，应持续深挖国内消费市场潜力。我国已成为世界第二大消费市场，拥有14亿人口，随着经济转向高质量发展阶段及居民收入水平的持续提高，“十四五”时期我国社会消费品零售总额有望进一步提升。第三，将发展重心聚焦于实体经济。实体经济“优”则高质量供给“足”，助力实体经济实现量的稳步增长和质的显著提升具有重要意义。

“近年来，内需作为我国经济增长‘压舱石’和‘稳定器’的作用不断凸显。不断壮大、持续升级的国内需求将推动我国经济长期向好，实现高质量发展。”魏建国说。