贺铿：扩大消费的关键在于调节收入分配 塑造经济发展新动能

为进一步提振消费信心，关注消费升级及潜力释放，持续挖掘消费各领域中的新场景，11月22日，由人民网主办的“2023国民消费大会”在北京举行。第十一届全国人大财经委副主任、国家统计局原副局长贺铿在会上作主旨发言，他提出，消费是经济增长的主要驱动力，持续扩大国内消费市场的关键在于调节收入分配，提高中低收入者收入，塑造经济发展新动能。

“经济发展动能是由总需求和总供给的矛盾产生的，是由生产力和生产关系组成的生产方式决定的。因此，新旧动能转换涉及生产力、生产关系的调整，涉及传统产业和新兴产业的更替。”贺铿进一步对新旧动能转换的方式进行阐释：“一要明确什么是阻碍经济发展的‘旧动能’，用什么办法能够遏制旧动能的负面影响；二要明确促进经济发展的‘新动能’有哪些，如何用财政货币政策引导和支持新动能发展。”

贺铿认为，内需不足是我国经济发展的主要矛盾之一，而内需不足与国民收入分配有关。“解决内需问题的关键是要提高国民收入，特别是提高中低收入者的收入。不能过分追求经济发展速度，收入分配问题解决不好，我国经济就难以实现健康增长，许多社会问题也难以得到妥善解决。”他说。

就业是经济发展的基础支撑，对于如何解决就业问题，贺铿认为：“要继续贯彻执行供给侧结构性改革，让供给侧的供给更加协调，通过去产能、去库存，让应该重点发展的行业发展得快一点；通过减税降费等措施，把民营企业、中小企业扶持好；依靠科技、人才、创新、现代管理，提高全要素生产力，推动经济健康发展。”

近年来，越来越多“高科技”含量产品融入居民日常衣食住行当中，为消费者提供更加优质的消费体验，助力消费升级。“从长远来看，实现中国经济可持续发展，需要做好‘升级’和‘转移’这两篇文章。前者是发展新兴产业，特别是发展自主创新先进制造业；后者是推动成熟产业智能转型升级，通过更多的细分化产品来形成新的消费增长点。”贺铿说。