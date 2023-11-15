国家卫生健康委等部门公布新版癌症防治行动实施方案

新华社北京11月15日电（记者李恒、顾天成）为进一步深入开展癌症防治专项行动，国家卫生健康委等13个部门近日联合制定公布《健康中国行动—癌症防治行动实施方案（2023—2030年）》。

方案提出，到2030年，我国癌症防治体系进一步完善，危险因素综合防控、癌症筛查和早诊早治能力显著增强，规范诊疗水平稳步提升，癌症发病率、死亡率上升趋势得到遏制，总体癌症5年生存率达到46.6%，患者疾病负担得到有效控制。

控制危险因素是降低癌症患病风险的重要一环。方案从开展全民健康促进、减少致癌相关感染、加强环境与健康工作、推进职业性肿瘤防治工作等方面进行部署。其中提出，到2030年，癌症防治核心知识知晓率达到80%以上。

方案提出，进一步加强癌症防治机构能力建设，完善国家-省-地市-县四级癌症防治网络。推进以肿瘤专科为重点的国家区域医疗中心设置与建设。具备条件的二级及以上医院设置肿瘤科，能够开展癌症筛查和常见多发癌种的一般性诊疗。

方案还提出，进一步提升肿瘤登记报告规范化、制度化程度。到2030年，肿瘤登记工作所有县区全覆盖，建立不少于1145个国家级肿瘤登记处。试点开展高精度肿瘤登记工作，加强原位癌、病理分型、临床分期等信息采集。高发地区重点癌种早诊率持续提高，适龄妇女宫颈癌人群筛查率达到70%，乳腺癌人群筛查覆盖率逐步提高。