国家卫生健康委：呼吸道疾病进入高发季节 要坚持多病同防同治

人民网北京11月13日电 （闫妍、陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况，并回答媒体提问。

“随着各地陆续入冬，呼吸道疾病已进入高发季节，多种呼吸道疾病交织叠加。”国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，要坚持多病同防同治，密切关注肺炎支原体、新冠感染、流感、登革热、诺如病毒感染等的流行情况，加强监测预警，掌握病毒活动强度、病毒变异等变化。要加强农村地区、学校、养老托幼机构等重点地区、重点场所传染病监测和健康管理，做好老年人、基础性疾病患者、儿童等重点人群随访，优化疫苗接种服务。要统筹医疗资源，优化诊疗流程，加强门急诊、儿科、呼吸科等力量，做好各项医疗救治工作。要持续倡导文明健康绿色环保的生活方式，保持良好个人卫生习惯。

北京市呼吸疾病研究所所长童朝晖介绍，肺炎支原体是常见的呼吸道病原体之一。肺炎支原体是我国社区获得性肺炎的重要病因之一，每年秋冬季高发，儿童和青少年易感。肺炎支原体主要是通过呼吸道飞沫传播，因此在无防护的情况下，在人口密集场所，如幼儿园、学校会暴发流行。此外，家庭成员感染肺炎支原体也较为常见。

“急性呼吸道感染是常见的呼吸道疾病，肺炎支原体、新冠病毒、流感病毒等引起的症状相似，可以通过抗原以及核酸检测的方式来明确病原学诊断。”童朝晖建议，大家应在确认病原学以后再用药，而不是靠猜想滥用药。

对于中医药治疗肺炎支原体感染，北京市中医医院院长刘清泉表示，中药治疗这类疾病要早期使用，中西医结合。由于小儿疾病变化速度快，及时就诊是关键，如在家迁就一下，可能会加重病情。他建议家长一定要带孩子去中医院儿科，或者是社区乡镇的中医馆，由中医大夫根据具体情况制定有效的治疗方案。