我国部分省份现登革热散发病例 专家提示防蚊虫孳生

新华社北京10月14日电（记者顾天成、徐弘毅）近期，我国云南、广东、浙江等部分南方省份出现登革热散发病例。疾控专家提示，倡导我国东南地区居民要积极清积水，减少伊蚊幼虫孳生，做好预防工作。

发热、肌肉痛、皮疹……这些症状有可能是感染了登革热。广东省疾控中心传染病预防控制所副所长张萌介绍，登革热是由登革病毒引起的急性传染病，通过媒介伊蚊叮咬传播。伊蚊叮咬登革热病人或隐性感染者后，病毒会在蚊体内大量复制。伊蚊再叮咬其他健康人群时就会传播病毒，但人与人之间不会传染。

根据中国疾控中心近期发布的登革热防控健康提示，登革热高发季节为夏秋季，8至11月份是发病高峰期。登革热的主要临床症状包括突起发热，有时可达39摄氏度；伴有明显疲乏、厌食、恶心；常伴较剧烈的头痛、眼眶痛、全身肌肉痛、骨关节痛；可伴面部、颈部、胸部潮红。如出现以上症状，应尽快到正规医院就医，并主动向大夫说明情况，避免延误病情及造成进一步传播。

如何做好预防？复旦大学附属华山医院感染科主任医师蒋卫民表示，预防登革热应采用多种手段防止蚊虫孳生，做到两点很重要：一是防蚊灭蚊，二是清理积水。登革热流行期间，室内尽量避免种养水生植物。